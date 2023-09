Salone Nautico 2023, debutto nei nuovi canali del Waterfront con 143 barche in più

Genova. Il Salone Nautico è pronto ad alzare il sipario per la prima volta nel nuovo Waterfront di Levante disegnato da Renzo Piano. La prossima edizione, in programma dal 21 al 26 settembre, dovrà convivere ancora coi cantieri ma potrà già utilizzare i canali navigabili intorno all’ex padiglione blu della Fiera, contando così su 143 posti barca in più che faranno lievitare ulteriormente i numeri dell’esposizione. È uno dei dati emersi dalla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta oggi al Palazzo del Principe coi vertici di Confindustria Nautica e i rappresentanti delle istituzioni locali.

“Avremo l’isola blu circondata dai canali navigabili con le barche ormeggiate. Genova è la Superba, il nostro obiettivo è far definire il Salone Nautico di Genova come il superbo, quindi straordinario, magnifico e superlativo”, si lancia Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, che snocciola poi gli altri numeri della manifestazione: 1.043 brand esposti (il 4,5% in più rispetto al 2022), oltre mille imbarcazioni tra 2 e 40 metri, 184 novità in esposizione (+9,5%). I mega yacht oltre i 24 metri rappresentano il 5,2%.

Dunque la principale differenza rispetto all’ultima edizione sarà la superficie acquea alle spalle del padiglione Jean Nouvel, dal quale si potrà accedere direttamente alla nuova banchina. Altre imbarcazioni saranno ormeggiate sul lato ponente dell’ex Palasport nel cosiddetto canaletto. Confermato l’ormai caratteristico pontile centrale dal quale si accederà alle banchine della nuova darsena, interamente utilizzabili per l’esposizione.

Un Salone che scalda i motori mentre continua il momento di grazia della nautica italiana: oltre 7 miliardi di fatturato nel 2022 con una crescita stimata del 15-20% in un anno, cifre che ne fanno il settore più performante di tutta l’economia nazionale. “Anche l’export ha numeri da record”, sottolinea Cecchi. In base ai dati di Ice la variazione in positivo è del 13% rispetto al 2021 e addirittura del 48% rispetto al 2019. I dati consolidati ufficiali saranno presentati nella prima giornata del Salone. Confermata ad oggi la partecipazione di tre ministri: Matteo Salvini (Infrastrutture), Adolfo Urso (Made in Italy) e Guido Crosetto (Difesa).

Il business della nautica va a gonfie vele, ne siamo molto contenti – commenta il sindaco Marco Bucci -. Dobbiamo essere molto orgogliosi un business che è quello che cresce di più in Italia, e noi ne siamo parte. Non voglio fare i paragoni con quello che era la Fiat a Torino, ma negli Sessanta e Settanta c’era quella realtà, oggi noi abbiamo questa realtà a Genova e noi siamo i campioni di questa filiera che porta lavoro e sviluppo economico per tutti. Genova riflette questo andamento con un salone di gravissimo livello. Sarà la prima volta con le barche dei canali, questo sarà un grosso passi avanti. L’anno prossimo sarà un salone ancora più bello, questo sarà l’ultimo coi cantieri, nel 2024 ci saranno ancora sei mesi di lavori per le case in costruzione”

“Questo salone ogni anno migliora, un po’ come il vino buono – sorride il presidente ligure Giovanni Toti -. Ogni edizione presenta nuove sfaccettature sempre più soddisfacenti. La Liguria si consolida sempre più come luogo di produzione, consegna e stazionamento della nautica da diporto nel Mediterraneo. La Liguria ospita i cantieri più blasonati del mondo, rappresenta un’eccellenza nel refitting coi cantieri di Genova, una rete straordinaria e in aumento, basti pensare agli investimenti sui porti di Ventimiglia, Rapallo, Bordighera. Rappresentiamo un pezzo importante della blue economy che si integra perfettamente col turismo e con l’economia della nostra regione in generale. Tutto questo sarà al centro del Salone in una cornice che prende forma dalla penna di Renzo Piano, i nuovi canali, i nuovi fabbricati, il parco di piazzale Kennedy: il simbolo di una Genova che cambia ed è cambiata. Se penso al 2015, quando sono arrivato presidente, col mondo della nautica spaccato in due che pensavano di abbandonare Genova, oggi il Salone si è consolidato, è ancora il secondo del mondo e punta ad essere il primo”.