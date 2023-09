Trofie, asado e sagre dei funghi a Masone e Torriglia: gli appuntamenti del week end

Genova. In questo fine settimana nelle feste e sagre di paese in provincia di Genova dominano i funghi, ma non mancano altre golosità per gli amanti del buon cibo e non solo. Ecco le principali sagre in provincia di Genova.

L’Oktoberfest a settembre…

Fino a domenica 24 settembre in piazza della Vittoria, l’Oktoberfest di Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania, organizzata dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova, in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio. Quella di quest’anno è la tredicesima edizione dell’evento che dal 2009 porta i sapori, i colori e l’atmosfera unica di Monaco di Baviera a Genova. Accanto alla gastronomia bavarese e alla birra HB, da sempre protagoniste indiscusse, l’evento è anche all’insegna dell’intrattenimento, della musica, dello sport e delle attività per bambini e famiglie. Tra le specialità proposte: tagliere misto di salumi, gnocchetti bianchi speck e rucola, il bratwurst con patate fritte, l’immancabile stinco di maiale, il pollo arrosto, le costine, il prosciutto bavarese, i crauti e, dulcis in fundo, la sachertorte e lo strudel.

Masone capitale del fungo

Masone si prepara a far festa con la Sagra del fungo. L’evento si terrà da venerdì 15 a domenica 17 settembre. Per l’occasione, il ristorante sarà allestito al coperto. Il menù prevederà piatti della tradizione locale a base di prelibati funghi porcini tra cui i famosi funghi impanati e fritti. Le serate saranno accompagnate da eventi musicali: venerdì musica live per giovani e sabato latino e liscio. Inoltre, domenica 17 settembre viale Vittorio Veneto ospiterà la consueta fiera di Fine Estate.

Fiera di San Matteo a Busalla

Nella giornata di domenica 17 settembre , torna in Valle Scrivia la tradizionale Fiera di San Matteo a Busalla (bancarelle lungo Argine Scrivia). Nel 1637 veniva riportato dalle cronache parrocchiali la presenza di una fiera a Busalla. La fiera di San Matteo era una delle più conosciute, soprattutto perché raccoglieva un ingente numero di fabbri ferrai che, dai territori limitrofi, giungevano in quel di Busalla. Ma Busalla, nella sua lunga e travagliata storia, risulta essere famosa per le botteghe di fabbri ferrai; si arrivò a contare, proprio agli inizi del ‘700, 150 botteghe. Questo era dovuto alle caratteristiche che Busalla aveva: era luogo di passaggio e soprattutto di commercio.

Funghi anche a Torriglia

Torna l’appuntamento con Sagra del Fungo a Torriglia, in programma domenica 17 settembre. Visto il tradizionale assalto dei buongustai, sono in programma due turni di distribuzione delle prelibatezze: primo turno alle ore 12; secondo turno alle 13.30. Il menù comprende, oltre a tanti altri piatti da gustare nell’area feste della Torriglietta, funghi fritti e primi piatti con il sugo di funghi. Nel pomeriggio, alla Sagra del Fungo di Torriglia si balla con l’orchestra Giuse & Alessia.

“Ghe Semmo”: a Campomorone festival musicale in dialetto

Venerdì 15 settembre si svolge a Campomorone “Ghe Semmo”, festival musicale in lingua ligure, al Cabannun dei Giardini Dossetti. La manifestazione si propone come vetrina culturale e artistica che sia in grado di dare rilevanza all’intero territorio, rappresentando un appuntamento di richiamo e interesse. All’iniziativa partecipano diversi artisti giovani. Appuntamento alle 20.45 con immancabili stand gastronomici.

La grande festa di Uscio

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, il paese più alto del golfo Paradiso, festeggia la Patrona con una grande festa e tanti stand gastronomici, allestiti sul campo sportivo. Ogni sera dalle 19.30 stand gastronomici con specialità locali e asado, preparato da Gian, celebre maestro della cottura di questo piatto della Pampa. Ovviamente in tutte le serate si balla: venerdì danze con Sonia Todisco, sabato con Fabio Cozzani e domenica con l’orchestra Primavera. Per chi ama le tradizioni., domenica alle 17.30 processione con l’areca della Madonna e i Cristi lignei.

A Cicagna la Festa dei Miracoli

Da giovedì 14 a sabato 16 settembre a Cicagna Festa di N.S. dei Miracoli con, stand gastronomici dalle 19.30. Si possono gustare focaccia al formaggio, carni alla piastra, patatine, primi piatti tutte le sere con specialità diverse come polenta, trofie, ravioli e asado (disponibile il servizio bar, area ristoro comperta e pista da ballo). Ovviamente nel paese della Fontanabuona si potrà anche ballare nel dopo cena: giovedì con l’orchestra Roberto Polisano; venerdì con la banda del Palazzetto seguita da Capofortuna tributo a Rino Gaetano con dj set OM7. Sabato spettacolo pirotecnico, segue ballo con “Wiliam band”.

A Santo Stefano D’Aveto trekking e… piadina romagnola

Anche questo fine settimana a Santo Stefano ti aspettano attività nella natura e feste di paese: sabato 16 e domenica 17 settembre Festa Patronale di Ascona, con Sagra della Piadina Romagnola, sempre sabato 16 e domenica 17 Rokkaraduno alla Rocca del Prete, due giorni in tenda al prato della Rocca con attività, arrampicata, trekking e relax.