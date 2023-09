Settembre, è ancora tempo di sagre: dalla focaccia al formaggio ai funghi, tutti gli appuntamenti in provincia di Genova

Genova. Agosto è finito ma questo inizio settembre sarà contrassegnato da belle giornate da trascorrere in spiaggia o per i monti per poi godersi i numerosi appuntamenti mangerecci sparsi un po’ in tutta la provincia. Ecco quelli di questo fine settimana segnalati dall’agenzia InLiguria.

Genova Street Food Fest

Continua fino a domenica 3 settembre a Porto Antico in Piazza delle Feste al Porto Antico la festa dello Street Food. Dove cibo e cultura si fondono. Quest’anno si rende omaggio alle erbe aromatiche, tornate a essere l’anima di molti piatti: dal rosmarino al basilico, dalla salvia al timo, e molte altre. L’evento vanta oltre 40 proposte culinarie, tra ristoranti liguri, street food locali, gelaterie, pasticcerie, birrifici artigianali e selezioni di vini. Inoltre, sono previsti numerosi eventi sul palco con chef, ristoratori e gli agriturismi genovesi (tra piatti innovativi, tradizioni e nuove combinazioni). Non mancano anche le degustazioni.

Show e gastronomia a Sciarborasca

Nella frazione collinare di Cogoleto, lo spettacolo pirotecnico di Sant’Ermete si terrà venerdì 1 settembre. Dalle 17.30 stand gastronomici con area tavoli sotto le stelle, Santa messa, pesca di beneficenza, bancarelle, musica con i “I Cugini della Corte” e la “Megamax Band” tributo a Max Pezzali e 883, animazione per bambini e i fuochi d’artificio a chiusura di serata.

‘Gambe e Gotti’ a Montoggio

Domenica 3 settembre, è in programma a Montoggio il classico appuntamento con “Gambe & Gotti “ che quest’anno introduce alcune novità tra le sue tradizionali caratteristiche in equilibrio tra gastronomia, turismo all’aria aperta, musica. Si potrà fare un percorso in cinque tappe tra i boschi e i panorami del suggestivo territorio di Montoggio durante le quali, con intermezzi di sorprese e gadget per i partecipanti, sarà consumato un autentico pranzo con piatti da un menù completo dall’antipasto a dolce. All’arrivo i partecipanti-golosi saranno accolti da un dj-set.

A Capreno la festa dei cacciatori

Nella frazione di Sori, venerdì 1 e sabato 2 settembre, appuntamento con la 29esima edizione della Festa dei Cacciatori. Dalle ore 19.30 ci sono stand gastronomici con tante specialità del territorio con specialità funghi e carni varie. Funziona il ristorante con il menù alla cacciatora. Poi, dalle 21, la serata è animata dalla musica dal vivo: venerdì con l’orchestra Enrico Roseto e Luca Parpaiola e sabato con l’orchestra Diego Sanguineti.

Gattorna in festa

Da venerdì 1 a lunedì 4 settembre nella località fontanina in comune di Moconesi, arriva la tradizionale manifestazione con serate musicali e danzanti e un fornitissimo stand enogastronomico con specialità liguri (la cucina apre tutte le sere alle 19.30). Potrete degustare focaccia al formaggio, trofie, ravioli, costine e salsiccia alla brace, pollo alla griglia, penne all’arrabbiata, minestrone, pasta e fagioli e dolci di pasticceria. Nel dopocena sia a Gattorna Alta sia a Gattorna bassa ci sarà spazio per la musica.

“U Mundantigu” in Valbrevenna

Domenica 3 settembre ritorna in Valbrevenna “U Mundantigu”, la Festa che rinnova le tradizioni storiche e culturali dell’antica vita in Valle, riscoprendo sapori e mestieri di una volta, domenica 3 settembre nell’area piscina-impianti sportivi comunali in località Baio, giunta quest’anno alla diciannovesima edizione. U Mundantigu è il tradizionale appuntamento con allevatori, produttori ed artigiani locali: i visitatori troveranno la mostra degli animali e dei carri d’epoca e potranno assistere e partecipare ai laboratori artigianali in programma. Il mercatino dei produttori locali permetterà di acquistare le specialità tipiche delle nostre Valli: miele, sciroppo di rosa, dolci tipici, farine di produzione locale, vini autoctoni, ortaggi e soprattutto le buonissime patate di montagna, il cui raccolto è in corso. Per i più piccoli, ma anche per la curiosità dei più grandi, la preparazione del “formaggio”, del “burro all’antica” e le dimostrazioni artigiane, come la trebbiatura del grano, piccolo artigianato del legno, costruzione di cestini in legno di castagno, il ciabattino ed il fabbro.

Critical Beer a Leivi

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre al campo sportivo di Leivi torna il Critical Beer, manifestazione per la promozione al consumo di birra artigianale italiana. Sono dieci i birrifici artigianali presenti alla settima edizione del festival: Birrificio del Golfo; Canediguerra, Kamun; Taverna del Vara, Sagrin; HopSkin, La Staffetta, Birrificio Apuano, Renton e BrewFist. Sono presenti stand gastronomici come la focaccia al formaggio di Lievito Padre, Uncle Jack BBQ, i fritti di Andrea, Bruxa, La Bucolika di Fazzano e Il pane dell’anno 1000. Ogni serata uno spettacolo di musica dal vivo di artisti locali: venerdì Sciakè, sabato Parampampoli e domenica Early Vibes.

Sorlana e i cibi medievali

Nella frazione di Lavagna, appuntamento sabato 1 e domenica 2 settembre con la Sagra dei Cibi Medievali. Apertura degli stand gastronomici alle 19.30 con serate danzanti con orchestra. Menù con prodotti locali: panissa, polenta di grano saraceno, zuppe di legumi, insalate, porchetta, dolce, buon vino e bevande. Per la musica, venerdì orchestra di Mauro Andreoni e domenica Oriano Castelli band.

Sagra della polenta a Castiglione

Domenica 3 settembre torna a Castiglione Chiavarese la Sagra della Polenta, arrivata alla quarantanovesima edizione. Apertura stand gastronomici alle 12.30 con polenta al sugo di funghi, di cinghiale e salsiccia, bistecca di manzo e di maiale, patate fritte e testaieu. Si balla pomeriggio e sera con l’Orchestra Giuse & Alessia.