Sabato 23 settembre alla Sciorba la terza edizione di SportAbility Day

Genova. Sabato 23 settembre si terrà a Genova la terza edizione dello “SportAbility Day” nel magnifico impianto polisportivo My Sport Village Sciorba di Genova. Sarà una giornata di festa promossa da Stelle nello Sport in una magnifica cornice con oltre 30 discipline sportive da provare sul campo e in piscina.

Un villaggio sportivo senza barriere dedicato a ragazze e ragazzi con disabilità che potranno provare tutte le diverse attività insieme alle loro famiglie, seguiti da istruttori qualificati delle Federazioni e Società sportive.

Alle ore 10 si parte con la Cerimonia di Apertura e la sfilata di tutti i ragazzi accompagnati da grandi Testimonial sportivi tra i quali Francesco Bocciardo e Vittorio Podestà. A tutti gli sportivi omaggeremo il “cappellino” dello SportAbility Day 2023.