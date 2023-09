Ruba in un furgoncino delle Poste: arrestato e denunciato anche per soppressione di corrispondenza

Genova. La polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne per furto aggravato, denunciandolo inoltre per ricettazione, possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere e violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Ieri mattina le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenute in via Orsini in quanto una dipendente delle poste aveva sorpreso il giovane frugare tra gli oggetti appoggiati sul sedile anteriore del furgoncino di servizio e l’aveva seguito durante tutta la sua fuga fino al tentativo di dileguarsi a bordo di un bus.

All’arrivo dei poliziotti la postina, sempre in contatto telefonico con la sala operativa, aveva fermato il mezzo pubblico permettendo agli agenti di bloccare e identificare tra i passeggeri il 27enne.

Sottoposto a perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso delle chiavi di casa della vittima, di una pinza, una tenaglia e di un telefono cellulare già denunciato come rubato da un’altra cittadina.

Dal veicolo risultavano mancare, oltre al portafogli con i documenti e la chiavi della porta lettere, anche una busta facente parte della corrispondenza. Il borsellino, con all’interno tutti i documenti della dipendente è stato poi trovato dai poliziotti in un ‘aiuola dove il reo l’aveva gettato durante la fuga.

Questa mattina la direttissima, fatta salva la presunzione di innocenza.