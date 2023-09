Rossiglione, auto con 5 ragazzi si schianta contro un muro: due feriti, uno in codice rosso

Rossiglione. Cinque ragazzi sono stati coinvolti ieri sera in un incidente in via Valle Gargassa, nel comune di Rossiglione nell’entroterra di Genova. L’auto su cui viaggiavano, per cause da chiarire, è finita contro un muro.

È successo poco dopo le 23.00. Imponente la mobilitazione di soccorsi: sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Campo Ligure, la Croce Rossa di Masone, l’elicottero Grifo decollato da Villanova d’Albenga e i carabinieri.

Ad avere la peggio è stato un giovane che ha riportato la frattura di una gamba e un trauma cranico: per lui è scattato il trasporto in elicottero all’ospedale San Martino di Genova, in codice rosso per la dinamica dell’accaduto ma non in pericolo di vita.

Un altro ragazzo, con ferite più lievi, è andato in ambulanza al San Martino, in codice giallo. Praticamente illesi gli altri tre occupanti della vettura, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale.