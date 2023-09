Rixi acclamato segretario della Lega in Liguria: “Ora il partito deve crescere. Regionali? Siamo uniti”

Genova. Edoardo Rixi è formalmente segretario della Lega Liguria. Il deputato e viceministro genovese, già commissario regionale della Lega Salvini e ancora prima segretario della vecchia Lega Nord dal 2015 (vincitore contro l’uscente Sonia Viale), è stato eletto oggi per acclamazione al congresso ai Magazzini del Cotone dove si è presentato come unico candidato con l’appoggio del leader nazionale Matteo Salvini, intervenuto nel corso del pomeriggio, di cui è braccio destro al ministero dei Trasporti.

Parola d’ordine: aumentare il radicamento e il numero degli iscritti. “Rilanciare il movimento in Liguria vuol dire riaprirsi alle liste civiche, cercare di garantire la tutela del nostro territorio attraverso convegni organizzati da altri – sono le parole a caldo del segretario Rixi -. Il nostro principale obiettivo deve essere ramificarsi sul territorio”.

Del resto l’indicazione di Salvini dal palco del Porto Antico è stata chiara: “Aprite le porte delle sedi senza paura che arrivi qualcuno può bravo di voi. Non abbiate paura di far entrare in sezione qualcuno che alle prossime comunali può prendere una preferenza in più. Magari uno dice: sono qui che tiro carretta da dieci anni, ma siccome lui prende dieci voti più di me fammelo tenere fuori perché adesso tocca a me fare il sindaco, l’assessore o il consigliere. Questa è la mentalità più sbagliata: l’obiettivo non è eleggere un assessore o un consigliere, ma eleggere più gente in gamba possibile nella Lega”. Perché in Liguria “700-800 militanti non bastano. Ne servono mille, 1.200, 1.500, devono essere di più”.

Come fare? “In un partito politico come il nostro movimento deve essere aperto, la nostra linfa vitale sono gli iscritti, anche chi fino a ieri magari non ha fatto politica. Interrompere questo meccanismo può far mantenere lo zoccolo duro ma rischia di non rilanciare un movimento che ha bisogno di continuare a crescere, anche per essere in grado di influenzare maggiormente il centrodestra. È fondamentale aprire ai giovani, ai civici, a chi non si è mai avvicinato alla politica e fare in modo di incanalare le loro energie”, ribadisce Rixi.

Salvini ha lanciato un appello all’unità al centrodestra nazionale in vista delle europee. E in vista delle prossime regionali l’unità del centrodestra ligure è assicurata? “Credo che si lavori uniti, ognuno per portare avanti le proprie istanze. Immigrazione e sicurezza sono temi particolarmente cari alla Lega insieme all’identità”, risponde Rixi. Che poi però taglia corto: “Delle regionali ne parlo sei mesi prima. Ad oggi non c’è nessun motivo per cui non ci sia continuità in ambito regionale e nazionale, ma è evidente che non si possono fare previsioni a tre anni di distanza. Intanto dobbiamo trovare una sintesi immediata su Sanremo, Albenga e Rapallo dove ci deve essere una coalizione coesa: sarebbe un importante viatico per le europee e un rilancio in chiave regionale”.

Il direttivo regionale – eletto anch’esso per acclamazione – sarà composto da Alessio Bevilacqua, Paolo Cenedesi, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessandro Piana, Paolo Ripamonti e Lorenzo Viviani. Nel corso del congresso sono stati eletti anche una cinquantina di delegati per il prossimo congresso nazionale della Lega