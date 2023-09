Rivi in sicurezza, scuole e resilienza urbana, dalla Ceb 50 milioni di finanziamento al Comune di Genova

Genova. Altri 50 milioni di euro in arrivo al Comune di Genova come finanziamento a tasso agevolato – dopo i 49 milioni già stanziati nel 2019 – da parte della Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa. Il contratto di prestito è stato firmato questa mattina dal sindaco di Genova Marco Bucci e dal governatore della Ceb Carlo Monticelli.

La città utilizzerà i fondi per interventi di prevenzione e gestione dei rischi idrogeologici, riqualificazione urbana e degli edifici comunali, con particolare attenzione alle scuole, all’accessibilità e alle infrastrutture. Il progetto integrerà in gran parte le risorse messe a disposizione di Genova dal Pnrr.

“La partnership tra Genova e la CEB è di lunga data e già dal 2019 ha permesso di raggiungere obiettivi ambiziosi, in particolare per quanto riguarda la capacità di risposta alle calamità naturali – ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci – l’accordo che abbiamo siglato questa mattina prevede una notevole iniezione finanziaria a condizioni più convenienti di quanto avremmo ottenuto persino dal Cassa depositi e prestiti e permetterà non solo un’ulteriore implementazione della gestione dei rischi idrogeologici, ma anche interventi infrastrutturali che andranno a integrare l’ambizioso lavoro che stiamo portando avanti per la crescita di Genova.”

“La CEB sostiene le città e le regioni di tutta Europa come partner affidabile per l’attuazione di interventi strategici volti a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva – ha aggiunto il governatore della Ceb Carlo Monticelli – in un contesto in cui le amministrazioni locali si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse. La nostra precedente esperienza con Genova ha dimostrato che i fondi CEB vengono spesi in modo efficace, rigoroso ed estremamente rapido”.

I finanziamenti della Ceb alle amministrazioni locali sono a tassi minimi e a lungo termine. Il nuovo prestito CEB è coerente con il piano di sviluppo strategico della città e il piano urbanistico comunale e si basa sulla partnership di successo sviluppata con la città per l’attuazione di un precedente prestito, approvato nel 2019, che ha cofinanziato gli investimenti comunali nel periodo 2019-2021.

Alla firma presente anche il vicesindaco e assessore a Lavori Pubblici e Bilancio Pietro Piciocchi: “Oggi parliamo di un indebitamento, ma virtuoso, con una linea di finanziamento vantaggiosa in un momento difficile per le casse delle amministrazioni locali. Quest’anno al 31 dicembre contiamo di scendere sotto il miliardo di indebitamento complessivo dell’ente, ridotto in sette anni di 400 milioni di euro”.