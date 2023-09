“Non ho abbastanza soldi”, la corsa in taxi finisce con l’aggressione

Genova. Una discussione per il pagamento di una corsa in taxi degenerata, con due persone ferite portate al pronto soccorso. È successo nella notte in via Teglia, una lite che si è conclusa con l’intervento della polizia.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti delle volanti Polcevera e Coronata, arrivati in via Teglia poco prima dell’una, il litigio è nato quando il tassista, un uomo di 62 anni, ha lasciato il cliente alla sua destinazione e ha chiesto il pagamento della corsa. Il cliente ha iniziato a discutere sulla tariffa, sostenendo di non avere il denaro, e ha quindi lasciato come pegno il proprio smartphone dicendo che sarebbe andato a prendere i soldi. Quando è tornato, però, con lui c’era un amico, ed entrambi hanno provato a entrare nel taxi per riprendere il telefono rifiutandosi di pagare.

A quel punto il tassista, spaventato, ha messo in moto l’auto per allontanarsi, ma i due si sono aggrappati alle portiere per trattenerlo, finendo per cadere. Nel frattempo sul posto sono arrivate le volanti, che hanno chiamato l’ambulanza. Uno dei due uomini è stato portato in codice giallo al Villa Scassi, l’amico in verde al San Martino. Nessuno ha, al momento, sporto denuncia.