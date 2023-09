Rischio idrogeologico, Mai (Lega): “Semplificare le norme sulla pulizia dei fiumi”

Liguria. “È necessario intervenire sulla manutenzione dei fiumi per garantire l’incolumità dei cittadini. Con la proposta di legge che ho illustrato oggi in IV commissione territorio e ambiente, depositata già nel 2021 in Regione e sulla quale si è già espresso favorevolmente il Consiglio delle Autonomie Locali, fornendo ulteriori importanti elementi migliorativi, ho chiesto di semplificare le norme per la pulizia degli alvei”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Regione, Stefano Mai.

“Non possiamo più continuare a rimpallarci le responsabilità e quindi dobbiamo agire sulle norme esistenti semplificandole il più possibile – afferma il consigliere regionale – La mia proposta di legge interviene anzitutto sulle autorizzazioni, semplificando le procedure sia per l’asporto della vegetazione che dei materiali. Viene specificato e ampliato inoltre, il concetto di compensazione, attraverso il quale le imprese che effettuano i lavori di messa in sicurezza negli alvei dei fiumi, verranno compensate di tutti i costi per i lavori sostenuti. Eliminando vegetazione e depositi alluvionali, sarà così possibile anche ripristinare gli habitat che sono stati distrutti dalle alluvioni”.