Rigassificatore, Toti lancia diretta social per rispondere alle domande: “Con chiarezza e trasparenza”

Genova. “Massimo rispetto per i cittadini spaventati, molto meno per chi li spaventa. Per questo alle polemiche sul rigassificatore io rispondo: parliamone, con chiarezza e trasparenza!”. Con queste parole il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commissario straordinario per il rigassificatore, annuncia una diretta su Facebook interamente dedicata a quel tema.

La trasmissione avverrà mercoledì 13 settembre alle 15: “Vi aspetto in diretta sulla mia pagina Facebook – scrive Toti – per rispondere a tutte le domande che potete scrivermi qui, nei commenti sotto questo post. Chiarire i dubbi dei cittadini è giusto e doveroso, soffiare sul vento delle loro paure non ha senso, non fa il bene di nessuno. E non sarà mai parte del nostro modo di fare politica”.

Un annuncio che in poco tempo ha raccolto centinaia di reazioni, in linea di massima negative. La maggior parte dei messaggi critica la scelta di “parlare” con i savonesi mediante i social network, invitando Toti a recarsi di persona nel savonese per un incontro dal vivo.