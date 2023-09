Rigassificatore, Natale (Pd): “Azione portavoce di Toti, da noi proposte alternative che guardano al futuro”

Genova. “Il giorno dopo la grande manifestazione contro il rigassificatore e dopo che anche la Lega, pur stando con Toti, arriva a chiedere maggiori informazioni sul progetto, Calenda e Rossetti, appena entrato in Azione, si sono incaricati di recarsi a Vado per spiegare la bontà di quanto Toti ha deciso. Ci ricordavamo un Rossetti più dubbioso rispetto a oggi, ma forse nel cambio di Partito ha perso anche qualche dubbio”.

Questo il commento di Davide Natale, segretario PD Liguria, che torno sulla polemica legata al nuovo impianti rigassificatore che dovrebbe diventare operativo nel 2026 davanti alle coste di Vado.

“Noi continueremo a lavorare per rigettare quanto Toti e il Governo Meloni hanno deciso, perché noi crediamo in un modello di sviluppo diverso che guarda all’ambiente e alle esigenze dei territori e che vede nei fondi del Pnrr le risorse per rilanciare il Paese senza riportarlo indietro nel tempo – aggiunge – Siamo convinti che il territorio savonese possa continuare ad ambire alla valorizzazione delle proprie coste e della sua vocazione turistica. La nostra battaglia sarà al fianco dei tanti cittadini, comitati, mondo imprenditoriale che per diversi aspetti è preoccupato di quanto è stato deciso.

Azione sarà portavoce sul territorio di Toti sul suo progetto, noi lo saremo per progetti alternativi”.