Rigassificatore, Mai: “Lega con Toti ma servono opere compensative per il territorio”

Quiliano. “Lega con Toti ma servono opere compensative per il territorio”. A dichiararlo è Stefano Mai che ribadisce il sostegno del partito al governatore e commissario di governo per l’installazione del rigassificatore, ma chiede di modificare il progetto in particolare per la zona di Quiliano.

“La Lega – afferma mai in una nota – è dalla parte dell’autosufficienza energetica per mettere un freno alle pesanti ripercussioni del caro energia su famiglie e imprese. Sul rigassificatore in particolare, la Lega conferma il suo appoggio al governatore Toti. Per questo ho chiesto una riunione di maggioranza per avere informazioni sul progetto, per conoscere gli aspetti che garantiscono la sicurezza dell’impianto e le necessarie compensazioni per i territori interessati”.

“Nello specifico – spiega il capogruppo della Lega – vorremmo verificare le ripercussioni a terra e l’ingombro dell’infrastruttura che, secondo le associazioni di categoria agricole, potrebbe impattare sulle coltivazioni di pregio del territorio di Quiliano, quali i vigneti storici di granaccia e l’albicocca di Valleggia. Proprio su questo tema vogliamo chiedere una modifica all’ordine del giorno in maggioranza.”