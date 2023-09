Rigassificatore, il ministro Frattin: “Proteste non stupiscono, avviare un confronto serrato con le comunità locali

Genova. Il ministro all’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin, oggi in visita a Genova, ha commentato il progetto del rigassificatore che coinvolge Savona, Vado, Quiliano e la Val Bormida.”Tutti devono fare lo sforzo per trovare un punto di equilibrio – ha sottolineato ai giornalisti – In questa direzione sarebbe utile anche avviare un confronto serrato con le comunità locali e mitigare quello che può essere impatto e trovare convivenza rispetto a obiettivo che bisogna perseguire”.

La Golar Tundra sarà spostata dal porto di Piombino (dove si trova ora) al largo della costa savonese (2,8 chilometri dal capoluogo e 4 km da Vado Ligure).

Relativamente alle proteste delle ultime settimane: “Ad ogni insediamento energetico – evidenzia il ministro – si sollevano proteste, anche contro il fotovoltaico e le pale eoliche perchè occupano terreno e non mi stupisce ci siano anche contro il rigassificatore”.

Sono diverse, infatti, le polemiche contro questo impianto. Domenica pomeriggio alle 15 da Savona a Spotorno è in programma una “catena umana” per dire no al “mostro del mare”.

Lo scontro è anche istituzionale: nei giorni scorsi un botta e risposta tra il sindaco di Savona Marco Russo e il commissario straordinario Giovanni Toti. Ieri l’incontro tecnico in Regione. Il confronto, però, non è bastato a rassicurare il sindaco. “Abbiamo preso atto delle risposte che, naturalmente, esamineremo con i nostri tecnici, anche se possiamo dire che le nostre preoccupazioni e le nostre critiche sono rimaste immutate – ha commentato Marco Russo -. Abbiamo anche preso atto che non ci sono motivazioni tecniche che costringono il trasferimento dell’impianto da Piombino a un’altra collocazione“.