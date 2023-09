Rezzoaglio, bambino di 6 anni investito da un fuoristrada: in codice rosso al Gaslini

Rezzoaglio. Un bimbo di sei anni è stato investito nel tardo pomeriggio a Villanoce, piccolo centro della Val d’Aveto nel comune di Rezzoaglio.

È successo intorno alle 18.15. Secondo quanto accertato, l’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale che attraversa l’abitato. A colpire il bambino è stato un fuoristrada. La dinamica è ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Rezzoaglio e la guardia medica di Rezzoaglio che hanno prestato le prime cure al bimbo. Visto che si trattava di una zona particolarmente lontana, è stata inviato sul posto l’elicottero dei vigili del fuoco.

Il bambino è sempre rimasto cosciente, ma ha riportato un trauma cranico. Per questo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in volo in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi.