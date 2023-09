Regolamento polizia urbana, la votazione sulla “diffida” di 180 giorni per alcuni illeciti è rinviata al prossimo consiglio comunale

Genova. Molto, se non tutto, da rifare riguardo alla modifica del regolamento di polizia urbana del Comune di Genova. La giunta ha presentato oggi la delibera per l’introduzione del cosiddetto articolo 3bis, che avrebbe comportato l’applicazione di una sorta di diffida di 180 giorni e il congelamento della sanzione, per chi fosse stato sorpreso a violare alcune norme contenute nel regolamento.

Ma alcune modifiche in corso d’opera al testo della delibera hanno reso impossibile, di fatto, una discussione chiara della materia e lo stesso sindaco Marco Bucci, dopo una lunga sospensione, ha annunciato che la cosa migliore sarebbe stata ritirare tutto, convocare una nuova commissione e discutere nuovamente il testo nella prossima seduta.

La delibera, come più volte spiegato dall’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, è nata per “rendere il regolamento al passo con i tempi e renderlo omogeneo con la normativa nazionale e le ordinanze locali”, ma di fatto è scaturito dal rumore sollevato da alcuni episodi che hanno visto, nell’estate in corso, persone senza fissa dimora o comunque in difficoltà economica ricevere multe salatissime per non avere rispettato il regolamento del Comune, magari per avere stazionato con un cartello di elemosina sotto i portici del centro, come accaduto a Olga.

La delibera era stata presentata in commissione alcuni giorni e aveva fatto scattare le accese polemiche del consigliere d’opposizione Mattia Crucioli, capogruppo di Uniti per la Costituzione. Crucioli ha attaccato la delibera definendola “lassista” e sostanzialmente un “liberi tutti”. Ha quindi presentato, oggi, alcuni emendamenti per fare in modo che la diffida dei 180 giorni, nei quali se una persona viene sorpresa a replicare lo stesso illecito viene multata, non fosse applicata per alcuni comportamenti particolarmente gravi.

La giunta ha proposto di accettare solo parzialmente l’emendamento di Crucioli che però ha rifiutato la selezione. Vista l’impossibilità ad accordarsi su un testo con diversi punti critici si è deciso per rinviare tutto alla prima seduta utile o comunque a quella successiva a una commissione in cui si potrà fare chiarezza in maniera definitiva.

Cosa dice l’articolo 3bis. “In caso di primo accertamento di violazione di determinati divieti e obblighi contenuti nel regolamento di polizia urbana, al posto dell’immediata applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si ritiene opportuno che l’organo accertatore proceda, preventivamente, a informare il trasgressore del divieto esistente e lo inviti a cessare la condotta illecita e a ripristinare lo stato dei luoghi, evidenziando che l’eventuale inottemperanza comporterà l’applicazione della sanzione prevista ed avvisando il trasgressore che, qualora la condotta vietata e già accertata fosse comunque reiterata nei successivi 180 giorni, si procederà, senza ulteriori avvisi, all’applicazione della relativa sanzione amministrativa; l’informazione al trasgressore che la propria condotta è in violazione alle norme del regolamento di polizia urbana, in ragione delle peculiarità che le contraddistinguono, non può trovare applicazione nel caso di alcuni illeciti, per i quali, l’organo

accertatore provvederà a comminare nell’immediatezza la sanzione prevista”. Ed è su questi illeciti che il consiglio comunale tornerà a interrogarsi e votare.