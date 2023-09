Regione, Jessica Nicolini è la nuova coordinatrice delle politiche culturali

Genova. Sarà Jessica Nicolini, giornalista e portavoce del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a ricoprire il ruolo di ‘Coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria’.

L’incarico arriva direttamente dal presidente, che è anche assessore alla Cultura, e che “in ragione delle sempre crescenti attività in tale ambito – fanno sapere dalla Regione – ha ritenuto di formalizzare l’attività che di fatto Jessica Nicolini svolge da un anno, ossia di affiancamento dell’assessore alla Cultura”.

Nella lettera di incarico, tra i compiti previsti figurano il mantenimento dei rapporti non solo con gli stakeholder e con i media, anche attraverso comunicati stampa e conferenze, ma anche con le altre istituzioni, enti e associazioni del settore, oltre alla partecipazione ai tavoli istituzionali sia con il presidente sia autonomamente, alla partecipazione agli incontri tecnici e politici della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e agli incontri con il ministero della Cultura e le istituzioni culturali nazionali.

Nicolini, 38 anni, laureata in lettere con un master in Comunicazione Pubblica Istituzionale, ricopre l’incarico di portavoce del presidente Toti dal 2019. Prima era capo ufficio stampa di Regione Liguria. I nuovi compiti, nell’ambito degli incarichi dello staff della presidenza, saranno svolti in aggiunta a quelli di portavoce senza nuovi e aggiuntivi oneri per la Regione.