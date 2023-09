Raccolta dei funghi ai tempi della peste suina: tutte le regole e cosa si rischia a infrangerle

Genova. Giorni di “euforia” tra gli appassionati ricercatori di funghi, ma urge fare il punto sulle disposizioni di legge, perché prendere l’argomento “peste suina” alla leggera si possono rischiare sanzioni molto salate che prevedono anche il carcere per le trasgressioni considerate più gravi.

Pochi giorni fa, precisamente il 31/08/2023 con Gazzetta Ufficiale n.203 il Commissario Straordinario Caputo nominato al Ministero della Sanità per il controllo della Peste Suina in Italia, ha dettato nuove regole per la fruizione degli amanti dei funghi. Nella nuova ordinanza è permesso entrare nei boschi, anche in zona rossa, anche se non si è residenti o proprietari di boschi. Un sospiro di sollievo per tutti gli appassionati di funghi e per i consorzi ricadenti nei comuni dove sono state rinvenute carcasse infette di cinghiale.

Non si deve essere residenti, o proprietari, per poter andare a funghi nelle aree “rosse”, ma restano in vigore naturalmente le regole per non diffondere la malattia, e queste non si riducono solo nel cambiarsi le scarpe prima di salire in macchina e poi disinfettarle, ma occorre prestare attenzione anche cosa si intende andare a funghi, e cosa comporta trasgredire una disposizione ministeriale.

Iniziamo a precisare che l’andare a funghi comporta il rispetto della Legge Regionale sulla raccolta funghi e frutti silvestri n. 17/2014 ed integrazioni 2018, compreso i regolamenti dei vari Consorzi comunali distribuiti sul territorio, cui si aggiunge il permesso a pagamento di raccolta giornaliero o stagionale. Questo rispetto del “regolamento raccolta funghi” appunto consente di accedere nei boschi, per cui si va a distingue da chi fa trekking o escursionismo (passeggiata) perché questi sono obbligati a restare sui sentieri tracciati e contrassegnati (restrizioni PSA), come è vietato il pernottamento o il campeggio al di fuori di aree attrezzate “monitorate e recintate” e comunque vietato accedervi uscendo dai sentieri marcati. In pratica non puoi percorrere i boschi di notte.

Per funghi la notte, ora si va in galera

L’andare a funghi implica la conoscenza delle regole “ambientali” oltre a quelle “comportamentali” imposte dal Codice Civile, che incidono anche in pendenze “penali”. Non voglio spaventare nessuno, ma con le restrizioni sulla Peste Suina la cosa si fa molto “seria” , per cui conviene un approfondimento su cosa si rischia all’andar per funghi la notte.

La LR 17/2014 ne fa riferimento e vieta la raccolta di funghi la notte condannando l’illecito con la multa di € 30 e il sequestro di tutto il raccolto, rischio da più persone messo in conto, sottovalutando appunto il risvolto penale se questo illecito si svolge in un bosco consorziato, oltre alla prima sanzione di 30 € si sommano altri 100 € per mancanza permesso di raccolta, ed ulteriore multiplo se coincide con giorno chiuso, per cui sono già 230 € e privati di tutti i funghi (obbligatoriamente sequestrati di legge), ma a tale sanzione amministrativa potrebbe scattare anche il procedimento penale di denuncia per introduzione in proprietà privata non autorizzata (art 637 o 633 cp) con l’aggravante di appropriazione indebita di beni altrui (art 646 Cp) e già così si arriva alla reclusione a 3 anni e migliaia di euro di multa più spese processuali.

A mio giudizio sarebbe sufficiente per far smettere l’assurda moda di bruciare i rivali partendo la notte con la pila, ma per coloro che appunto se ne fregano delle regole, arrivano le restrizioni “Ministeriali” per combattere la peste suina, che vietano l’accesso nei boschi se non abilitati alla ricerca funghi (nel caso di ricerca notturna non vi è abilitazione ma divieto) per cui andrebbero a scattare ulteriori illeciti penali, per mancata osservanza di tutte le norme contenute nell’ordinanza del Commissario Straordinario PSA, che vengono punite ai sensi del codice penale, vediamo cosa ci può capitare, oltre a quanto detto sopra:

Art 650 Codice Penale: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206),

Art 500 Codice Penale: Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e multa sino a euro 2.065;

Art 340 Codice Penale: Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433](1), cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

Pertanto oltre alle multe “amministrative” si arriva al processo e alla reclusione mettendo in conto varie ammende e spese processuali, ossia dal bosco la notte si passa alla “gattabuia” per 1 anno e più con il portafoglio alleggerito di migliaia di euro.

Riflettete gente! Buttate la torcia e aspettate la luce dell’alba per salire nei boschi.

Le regole del bosco, la ricerca di funghi e rispetto dell’ambiente:

vi allego di seguito uno dei tanti articoli fatti in questi anni, sempre valido con tanto di giorni chiusura, costi permessi e varie informazioni.

Rispettiamo le regole.

Settembre è il mese tradizionalmente preferito dagli appassionati della ricerca dei funghi: facciamo il punto come comportarsi per la raccolta.

Borzonasca. Le burrasche di questi giorni potrebbero essere sufficienti per attivare le prime nascite già da questo fine settimana e continuare per tutto settembre ed ottobre e forse parte di novembre. Sotto la lente sono i boschi di castagno e di faggio, particolarmente nelle zone più gettonate come quelle in alta valle Sturla, val d’Aveto e Fontanabuona, che si raggiungono anche in meno di mezz’ora di macchina partendo dalle nostre città del Tigullio.

Sia chiaro di porcini ne sono stati trovati già a giugno, in Aveto sul monte Penna e sull’Aiona nell’alta valle Sturla, e sullo Zatta, ma sono per pochi, quelli che conoscono la “fungaia” dove c’è la “pianta madre” e dove farà capolino il primo fungo “il fiorone”, poi seguito, se ci saranno le condizioni, da tanti altri distribuiti a raggiera tutto attorno alla “madre”. Quelli nati a giugno, erano da mangiare subito perché non adatti alla conservazione, poi il caldo “africano” ha fermato tutto ed anche i più temerari hanno rinunciato perché una manciata di porcini, non giustificava la fatica di ore di cammino e la levataccia mattutina. Però ora, con le burrasche del 27 agosto il bosco inizia a dare i primi segnali di ripresa, il vento di tramontana può comunque aver ralentato la formazione delle muffe, ma la calura lascia spazio al fresco mattutino consono al clima ligure settembrino, e camminare nei boschi diventa piacevole, per cui in tanti si preparano alla grande “caccia al porcino”.

Seguiamo le regole – L’andare a funghi però deve portare al rispetto per le regole ovunque, sia nei boschi liberi e sia nei boschi consorziati privati, per esempio le quantità giornaliere ovunque sono vincolate al massimo di 3 kg di funghi a persona (salvo nel proprio bosco) e occorre seguire le modalità di ricerca, ossia munirsi di permesso di raccolta nei consorzi, e ovunque utilizzare idoneo cestino forato per contenere i funghi raccolti. Per cui andiamo ad illustrare le regole imposte dalla Legge Regionale n° 17/2014 e le modifiche apportate dalla LR 8/2015, nell’insieme dei testi disciplinando maggiormente non solo la raccolta, ma pure la gestione dei consorzi e regole per la commercializzazione dei funghi. La Regione Liguria con l’apposita legge, dispone l’individuazione degli enti gestori del patrimonio boschivo, e i consorzi comunali che regolamentano la raccolta dei prodotti del sottobosco, gli ambiti di raccolta, i limiti quantitativi della raccolta, la stagione di raccolta, modalità di raccolta e divieti.

Vediamo ora di riepilogare le regole per la raccolta

1. Ambiti di raccolta e organizzazione: Come ambiti di raccolta si distinguono 3 diverse tipologie:

· boschi liberi,

· boschi consorziati,

· boschi demaniali.

Nel caso di boschi liberi (sempre e comunque proprietà private), non è previsto alcuna autorizzazione ed il quantitativo di raccolto non deve superare (per tutti) la quantità di 3 kg previsti dalla legge. Il proprietario se non vuole avere gente nel bosco deve ai sensi di legge “recintarlo” e apponendo cartelli Divieto di accesso Proprietà Privata. In caso contrario chi accede nel bosco può solo raccogliere funghi, mentre il taglio di alberi e la raccolta di frutti all’albero può ritenersi furto e perseguibile con denuncia penale ed arresto.

Nei boschi privati consorziati, definiti da apposita tabellazione che ne traccia i confini in modo visibile, ci si deve munire di apposita autorizzazione a pagamento che può essere giornaliera o stagionale, con diversità di prezzi e che comporta sempre la specifica osservanza del regolamento di raccolta.

Nei boschi demaniali la raccolta sarebbe vietata, fatto salvo se l’Ente pubblico gestore ne autorizza la raccolta con permesso a pagamento nei giorni e quantità definiti, seguendo un apposito regolamento che può essere maggiormente restrittivo rispetto alla legge in oggetto. Anche nei boschi demaniali i permessi di raccolta sono giornaliero, settimanale e stagionale, con agevolazioni per i residenti nel territorio del Parco.

Ogni consorzio comunale, privato o ente ha facoltà di agevolare la raccolta a pensionati o giovani, specificando clausole e modalità nel proprio regolamento.

2. Limiti quantitativi di raccolta giornaliera: in tutto il territorio della regione Liguria, compreso boschi liberi, boschi consorziati e foreste demaniali, la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera nei seguenti limiti – per la specie “porcino” (boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola) fino a un massimo di 3 (tre) kg per persona; di cui per la specie “ ovolo buono” (amanita caesarea) fino ad un massimo di 1 kg per persona; di cui per tutte le altre specie fino ad un massimo di 3 kg per persona. Il quantitativo complessivo per persona non può superare il peso massimo di 3 kg, mentre sono esclusi i “chiodini”(armillaria mellea) la cui raccolta non è soggetta a limiti. I limiti di raccolta non si applicano ai proprietari del fondo (che ne dimostrino il diritto) o soci del consorzio comunale con apposito permesso. In alcuni consorzi comunali e nelle foreste demaniali gestite dal Parco Aveto sussiste anche il divieto di raccolta e detenzione di funghi porcini inferiori alla misura minima di 4 cm (diametro del cappello del porcino).

3. Periodi e giorni di raccolta: I comuni, gli Enti e i consorzi gestori, possono stabilire la data di inizio e chiusura della stagione di raccolta nei boschi da loro gestiti. Altresì possono imporre dei giorni la settimana di riposo vegetativo vietando la raccolta ai non soci. Nei boschi demaniali del Parco Aveto non sono previste agevolazioni per residenti che anche loro devono osservare sia i giorni di chiusura sia le quantità e dimensioni minime dei funghi.

4. Modalità di raccolta e divieti: La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessari alla determinazione della specie. E’ consentito durante la ricerca l’uso di un bastone, purchè non venga impiegato per raspare il terreno, svellere i funghi o danneggiarli. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitore idoneo, con fondo retinato per consentire la diffusione delle spore. Vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano danneggiare lo strato umifero, il micelio fungino e l’apparato radicale della flora. Vietato riporre e trasportare funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni, o zaini e borse senza il fondo retinato. Vietato raccogliere o danneggiare funghi non commestibili o velenosi. Vietato raccogliere l’ammanita cesarea allo stato di ovolo chiuso. Vietato raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione ove previsto o nei giorni di chiusura. Vietata la raccolta dei funghi nelle ore notturne. Nei boschi gestiti dai consorzi e nelle foreste demaniali è vietata la raccolta di castagne, mirtilli e frutti del bosco senza una specifica autorizzazione.

5. Sanzioni: Ad ogni infrazione delle regole sopra indicate le sanzioni vanno da un minimo di 50,00 euro sino a multipli di 100 euro a secondo della norma violata e la somma di infrazioni. La legge regionale impone la confisca dei funghi raccolti indistintamente per tutte le violazioni. Nelle foreste demaniali la sanzione minima prevista è di € 100 ma può essere moltiplicata per ogni infrazione commessa + ritiro tesserino giornaliero e sequestro del raccolto. Le sanzioni amministrative vengono riscosse dal comune territoriale di competenza, mentre i funghi sequestrati vengono consegnati al consorzio gestore che ne farà l’uso previsto dalla legge. Le sanzioni elevate nelle foreste demaniali del Parco Aveto saranno incassate dallo stesso Ente, mentre i funghi confiscati saranno consegnati all’Ente gestore o distrutti sul posto dagli agenti e in presenza del verbalizzato.

6. Rispetto del bosco e dell’ambiente: Troppo spesso l’uomo si dimentica il rispetto dell’ambiente, e confonde il bosco per una pattumiera. Teniamo a precisare che ogni oggetto gettato a terra, vi resta per mesi o per anni, difendiamo la natura portandoci a casa i nostri rifiuti. Mangiare una merendina, dissetarsi con una bibita in lattina, gettare a terra un mozzicone di sigaretta o l’intera confezione vuota, genera sporcizia ed inquinamento. Simili azioni, molto spesso fatte senza riflettere e soprapensiero possono generare “multe” molto salate se pizzicati dalle guardie di controllo, infatti l’importo del verbale amministrativo è fissato in 600,00 € in applicazione del Decreto Legislativo 152/2006 art 192 e 255. Evitate quindi di imbrattare il bosco, tenetevi in tasca o nello zaino il vostro rifiuto, ne avrete vantaggio oggi voi stessi e in futuro i vostri figli.

7. Posteggio fuori strada: Molto spesso accade di trovare vetture posteggiate all’interno di boschi (fuori strada), magari seguendo piste di trattori tracciate per il taglio degli alberi fatte negli anni e poi abbandonate e ricoperte dalla vegetazione, o addirittura inoltrarsi sulle strade forestali all’interno dei boschi demaniali. Questi casi, purtroppo ancora frequenti, prevedono un verbale amministrativo di 200,00 € (LR 38/92 art 2 e 8), che si raddoppia a 400,00 € nel caso l’infrazione si riscontri all’interno di area demaniale, aree SIC o di tutela ambientale.

8. Organi di vigilanza: Vigilano sull’osservanza della legge regionale e delle norme ambientali, Corpo Forestale, Polizia Locale, Guardie Ambientali, e le guardie micologiche private del consorzio. Tutti questi organi di controllo possono operare sull’intero territorio provinciale, in squadre o in singolo agente, in base alle esigenze, ad esclusione delle guardie private del Consorzio che possono svolgere il servizio esclusivamente all’interno del territorio gestito dal consorzio di appartenenza.

9. Rispettare le guardie: L’incontro con gli agenti forestali, guardia boschi, guardie micologiche e guardie ambientali, oggi è frequente e te li trovi non solo dalla macchina ma pure sulle vette dei monti, in pratica anche a ore di cammino e di distanza dall’ultima strada. Le guardie conoscono il bosco e i sentieri molto bene e sanno come raggiungere i luoghi di raccolta più frequentati. Al controllo e alla richiesta dei documenti, il cercatore non può rifiutarsi o fuggire, se non vuole passare il resto della giornata in caserma e subire la denuncia penale per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di generalità o peggio fuga. Le guardie anche se volontarie sono Agenti di PG (Polizia Giudiziaria) e sono sempre in contatto con i Carabinieri e Forestali, girano in pattuglie e in contatto radio tra loro. Da una banale giornata a funghi finire con la fedina penale macchiata, ci vuole un attimo, pensateci e prima di accedere al bosco procuratevi il permesso di raccolta funghi e rispettate le regole.

10. Occhio a non perdersi: Andare a funghi implica l’assoluta conoscenza del posto, ma non tutti sono coscienti di ciò che fanno o cosa bisogna fare; spesso presi dall’eccitazione nella ricerca si spingono “oltre” fuori dai percorsi abituali e battuti, e nei boschi fitti non è facile orientarsi, il continuo sali e scendi, il passare una valle e l’altra, o un crinale e l’altro, basta il repentino cambio climatico, una nuvola e la nebbia ti avvolge, non capisci più dove sei girato, tanto da andare dalla parte opposta di dove hai lasciato la macchina. Succede spesso nelle immense foreste demaniali del Penna, e in tali casi utilissimo avere il telefono ben carico, se non incontri le guardie prima, per chiamare soccorso e non passare la notte al freddo nel bosco.

11. Occhio a non farsi male: Ma non vi è solo il pericolo di perdersi, anche l’incidente può accadere per distrazione o incauta scelta di percorrere un passaggio ripido ed instabile; anche una banale scivolata se si è soli nel bosco può essere molto pericolosa, una frattura o un brutto colpo con il corpo contro un albero o una roccia può tramutarsi in tragedia. Essere almeno in due ti assicura un soccorso, una richiesta di aiuto. L’intervento dei soccorsi sui monti non è immediato anche se le guardie girano in zona, a volte ci vuole fortuna e un compagno di ricerca diventa determinante per toglierti da quella brutta situazione, a meno che chiamati i soccorsi puoi localizzare la tua posizione con le app dei moderni telefonini e risolvere al meglio il brutto incidente. Purtroppo con la stagione dei funghi aumentano in modo spropositato i servizi di soccorso e recupero per infortuni gravi o meno gravi, anche utilizzando gli elicotteri e i cani addestrati. Avere un telefono ed un compagno ti può salvare la vita.

Giorni di chiusura e prezzo permessi nei consorzi del Tigullio:

Nel Tigullio sono numerosi i Consorzi che Regolamentano la raccolta dei funghi, e tra loro vi è abbastanza omogeneità nel costo dei permessi giornalieri, ma differiscono invece i giorni di chiusura tanto che spesso il cercatore va in confusione, per cui riportiamo un piccolo estratto sperando di far chiarezza:

Parco Aveto (Foreste Demaniali Lame – Penna – Zatta )

Giorno di Chiusura x tutti: Lunedì e Venerdì (stagione di raccolta 1/5 -30/12) – Tesserino giornaliero: 10 €,

Autorizzata la Raccolta senza tesserino: dall’età di 75 anni in poi (obbligo documento d’identità) e per i minori di 14 anni (se accompagnati da un adulto) e concorre al quantitativo giornaliero dell’adulto. informazioni 0185.343370 –

vietata x tutti la raccolta/detenzione di funghi porcini inferiori a cm 4 (diametro cappello) Sul permesso presente scala millimetrica x controllo diametro del fungo; vietata x tutti la raccolta/detenzione di funghi in quantita’ superiore ai 3 kg e la detenzione in contenitori stagni; vietato x tutti accesso e raccolta funghi durante le allerte meteo arancione e rossa; vietato x tutti la raccolta nelle ore notturne e utilizzo di fonti luminose; vietato x tutti la ricerca di funghi ed accesso al bosco nel giorno di chiusura (consentito percorrere solo i sentieri tracciati)

. Consorzio monte Aiona – Borzonasca (Monte Aiona, Prato Mollo, Monte Ghiffi)

Giorno di Chiusura: Lunedì / Giovedì / Venerdi – Tesserino: giornaliero 10 € (nessuna agevolazione x minori o anziani) vietata x tutti la raccolta/detenzione di funghi porcini inferiori a cm 4 (diametro cappello); vietata la raccolta/detenzione di funghi in quantita’ superiore ai 3 kg (esenti i soci del consorzio) e la detenzione in contenitori stagni; vietato x tutti la raccolta nelle ore notturne e utilizzo di fonti luminose; vietato la ricerca di funghi ed accesso al bosco nel giorno di chiusura (ai non residenti consentito percorrere solo i sentieri tracciati)

· Consorzio Alta valle Sturla – Borzonasca (M. Ramaceto, Giacopiane, Bocco, Giaiette, Zatta)

Giorno di Chiusura: Martedì / Venerdì – Tesserino: giornaliero 10 euro;. Esenti da permesso minori di 14 anni e maggiori di 75 anni (residenti), con documento di identità.– vietata la raccolta/detenzione di funghi in quantita’ superiore ai 3 kg (esenti i soci del consorzio) e la detenzione in contenitori stagni. vietato x tutti la raccolta nelle ore notturne e utilizzo di fonti luminose

· Consorzio comunale di Mezzanego – Valle Sturla (ex Comunità Montana)

· Consorzio comunale Ne – Val Graveglia (ex Comunità Montana)

Giorno di Chiusura: Lunedì / Mercoledì / Venerdì (stagione di raccolta 1/5 -30/11) –

Tesserino: giornaliero 8 euro(da confermare) . Esenti da permesso minori di 14 anni e maggiori di 70 anni (residenti), con documento di identità.– Per informazioni 0185.337090 . vietata la raccolta/detenzione di funghi in quantita’ superiore ai 3 kg (esenti i soci del consorzio) e la detenzione in contenitori stagni. vietato x tutti la raccolta nelle ore notturne e utilizzo di fonti luminose

· Consorzio comunale di Rezzoaglio Giorno di Chiusura: Martedì e Venerdì Tesserino giornaliero 10 euro. Esenti da permesso minori di 14 anni e maggiori di 80 anni, con documento di identità. vietata la raccolta/detenzione di funghi in quantita’ superiore ai 3 kg (esenti i soci del consorzio) e la detenzione in contenitori stagni. vietato x tutti la raccolta nelle ore notturne e utilizzo di fonti luminose

· Consorzio Monte Orama (Vicosoprano, Vicomezzano, Lovari, Alpepiana) Giorno di Chiusura: Martedì e Venerdì -Tesserini: giornaliero 10 euro ; vietata la raccolta/detenzione di funghi in quantita’ superiore ai 3 kg (esenti i soci del consorzio) e la detenzione in contenitori stagni. vietato x tutti la raccolta nelle ore notturne e utilizzo di fonti luminose

· Consorzio comunale Val Penna (Comune S. Stefano d’Aveto) boschi di Gavadi, Villa Neri, Casoni, Alpicella, Monte Grosso, Amborzasco, M. Aiona versante padano, M. Penna sino al m. Martincano: Giorni di chiusura: Martedì e Giovedì – Tesserini: giornaliero 10 euro. Per i minori di anni 10 è consentita la raccolta senza tesserino, purchè accompagnati da persona adulta con tesserino. Vietata la raccolta/detenzione di funghi in quantita’ superiore ai 3 kg (esenti i soci del consorzio) e la detenzione in contenitori stagni. vietato x tutti la raccolta nelle ore notturne e utilizzo di fonti luminose

· Consorzio comunale Favale/Lorsica/Orero – Val Fontanabuona

Giorno di chiusura: Martedì e Venerdì (stagione di raccolta 1/5 -30/12) – Tesserino: giornaliero euro 10 – Esenti da permesso minori di 12 anni e maggiori di 75 anni, con documento di identità. vietata la raccolta/detenzione di funghi in quantita’ superiore ai 3 kg (esenti i soci del consorzio) e la detenzione in contenitori stagni. vietato x tutti la raccolta nelle ore notturne e utilizzo di fonti luminose. Per informazioni rivolgersi al Comune

· Consorzio comunale di Neirone – Val Fontanabuona Giorno di Chiusura: Mercoledì

Tesserino: giornaliero 8 euro anche con versamento ccp n°83672535. (prezzo da confermare); vietata la raccolta/detenzione di funghi in quantita’ superiore ai 3 kg (esenti i soci del consorzio) e la detenzione in contenitori stagni. vietato x tutti la raccolta nelle ore notturne e utilizzo di fonti luminose. Per informazioni rivolgersi al Comune.

· Consorzio comunale di Montebruno – Val Trebbia Giorno di Chiusura: Mercoledì Tesserino: giornaliero 10 € vietata la raccolta/detenzione di funghi in quantita’ superiore ai 3 kg (esenti i soci del consorzio) e la detenzione in contenitori stagni. vietato x tutti la raccolta nelle ore notturne e utilizzo di fonti luminose. Per informazioni rivolgersi al Comune.

Testo a cura di Umberto Righi per LevanteNews.it