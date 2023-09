“Questioni di cuore”, a palazzo Tursi un convegno sulla prevenzioni delle patologie cardiovascolari

Genova. Domani, venerdì 29 settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, alle ore 17, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi (via Garibaldi 9), l’E.O. Ospedali Galliera terrà un incontro dedicato alla prevenzione cardiovascolare. Questo sarà il sesto evento del ciclo “La Salute in Comune” e si intitolerà: “Questioni di cuore”.

Il dott. Andrea Rolandi, S.C. Cardiologia e U.T.I.C. del Galliera sarà a disposizione del pubblico presente per rispondere alle domande, chiarire dubbi a partire proprio dalla prevenzione.

Diagnosi precoce e informazione rappresentano le strategie più efficaci per contrastare le malattie cardiovascolari. Da una recente analisi dell’ Istat della popolazione italiana per fattori di rischio, emerge che il 18% degli italiani è iperteso, ci sono 10 milioni di fumatori, 3 milioni e 200.000 diabetici e 6 milioni di obesi. Per ciascuno di questi fattori, il rischio cardiovascolare si moltiplica.

Per questo è necessario ribadire l’importanza della prevenzione e impostare una serie di comportamenti virtuosi alla base di uno stile di vita sano. Identificare i fattori di rischio ed essere consapevoli del proprio stato di salute è il primo passo per proteggere il proprio cuore. Non è tanto l’età, infatti, il fattore discriminante che espone alle malattie cardiovascolari, quanto la presenza di altre patologie, la familiarità e le “cattive” abitudini.

Di questo e di molto altro, il dott. Rolandi ci parlerà nell’incontro del 29 settembre.