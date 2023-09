Pubblicati i gironi del campionato di Serie D

Il Vado del presidente Tarabotto aveva vinto i playoff e si era detto disponibile a un ripescaggio in Serie C, che poi però non si è materializzato. L’Albenga aveva vinto di gran carriera il campionato di Eccellenza, resistendo alla forza d’urto di una Lavagnese in grado poi di ritornare in quarta serie attraverso il complicato percorso degli spareggi nazionali. Sia il Vado sia l’Albenga hanno cambiato la guida tecnica.