Processo Morandi, Comune e Regione chiedono i danni agli imputati: “Enorme lavoro per contrastare immagine di città ferita e irraggiungibile”

Genova. Una campagna mediatica senza precedenti, un vero e proprio marketing territoriale che ha dovuto contrastare per mesi, se non per anni, l’immagine di una città e di una regione ferite e irraggiungibili dopo la catastrofe del crollo del ponte Morandi che ha spezzato in due Genova e ha causato disagi enormi per gli spostamenti delle persone ma anche per l’economia e il turismo.

A spiegare perché nonostante la transazione raggiunga con Aspi nel 2021 il comune di Genova e la Regione Liguria si sono costituite parte civile contro i 58 imputati del crollo del viadotto Polcevera sono stati chiamati in aula il capo di Gabinetto di Tursi Marco Speciale e il vicedirettore della Regione Liguria Iacopo Avegno.

Speciale ha ricordato tutte le attività messe in campo da Tursi immediatamente dopo la tragedia “che hanno coinvolto tutti gli uffici, dalla polizia municipale per la gestione della viabilità ai servizi sociali, dalla protezione civile agli uffici per la casa per dare assistenza alle persone, in particolare agli sfollati allo studio di una viabilità alternativa in emergenza prima che venisse realizzato il collegamento della Superba”.

Ma accanto alle attività di gestione dell’emergenza c’è stata un’imponente attività di comunicazione: “Si è trattato dapprima di attività informativa sulla mobilità e sull’assistenza” ha spiegato il capo di gabinetto di Tursi, ma insieme è cominciata ben presto un’attività di “monitoraggio della stampa nazionale e internazionale che è andata avanti per anni, seguendo anche le vicende giudiziarie” e ben presto “abbiamo cominciato una vera e propria campagna di comunicazione e di marketing territoriale per contrastare la cappa che stava avvolgendo la città e che la dipingeva come una città ferita e impossibile da raggiungere. Abbiamo fatto campagne web ma anche cartelloni messi nei principali aeroporti come Milano e Torino” .

Anche per la Regione, oltre a tutte le forze messe in campo per affrontare l’emergenza, per la cui gestione il governatore ligure Giovanni Toti era stato nominato commissario dal Governo, la parte relativa alla comunicazione ha avuto un peso decisivo anche in termini economici: “Abbiamo fatto una campagna di comunicazione che è costata 750mila euro il cui claim era ‘La Liguria è un’altra cosa’ visto che i media dopo la tragedia descrivevano Genova come una città distrutta”

Oltre alla campagna di comunicazione Avegno ha ricordato tutte le azioni messe in campo da Regione Liguria, dalla realizzazione della strada della Superba per ripristinare un collegamento diretto tra levante e ponente soprattutto per i mezzi pesanti, ai servizi straordinari come quelli per portare i bambini della Valpolcevera a scuola nonostante le strade chiuse

All’avvocato Nicola Santi, difensore dell’ex numero tre di Aspi Michele Donferri Mitelli, che ha ricordato la transazione tra gli enti locali ed Aspi, gli esponenti di Comune e Regione, pur chiarendo di conoscere la cifra solo a grandi linee per non essersene occupati direttamente, hanno ricordato come la gran parte del miliardo e 350 milioni in realtà sono stati indirizzati nelle opere compensative, in particolare nel tunnel subportuale che è in fase di progettazione e che quell’accordo in ogni caso non copriva il danno di immagine oltre al surplus di lavoro per i dipendenti per cui ora i due enti chiedono il risarcimento. Trattandosi di un procedimento penale le parti civili non hanno quantificato il danno: il collegio al momento della sentenza potrà liquidare una provvisionale e solo dopo i due enti potranno procedere a quantificare il danno per essere risarciti in sede civile.