Processo Morandi, anche il manager pubblico (Anas e Mit) Coletta si autoassolve: “Il mio compito? Io diramavo le circolari”

Genova. Dopo Vincenzo Cinelli anche Mauro Coletta, che ai vertici della vigilanza sulle concessioni autostradali c’è stato per 17 anni e mezzo (prima sotto Anas e poi come Direttore centrale per la vigilanza sulle concessioni autostradali), si è autoassolto da ogni responsabilità per il crollo del ponte Morandi e, nello specifico per la mancata vigilanza del ministero sulla manutenzione effettuata negli anni da Aspi tramite Spea.

Si è sottoposto all’esame dei pm che è durato oltre 6 ore, rispondendo con tono piccato ogni qual volta il sostituto procuratore Walter Cotugno ha provato a incalzarlo sulla scarsa conoscenza che i vertici della struttura di vigilanza avevano delle opere d’arte, delle modalità dei controlli da parte delle concessionarie e sulle opere più critiche (per lui, per esempio le opere ‘critiche’ erano “quelle tra Firenze e Bologna”).

Coletta ha raccontato come, quando è arrivato ai vertici di Anas e poi con la riforma del 2006 che ha portato alla nascita dell’ispettorato sulle concessioni autostradali, le risorse umane ero poche e scarse: “Avevo 60 persone con bassissima scolarizzazione e pochi ingegneri che dovevano fare la vigilanza”. “Con quelle sessanta persone si poteva fare davvero poco – ha aggiunto – e non avevo autonomia di spesa, ogni volta dovevo fare richiesta al presidente per essere autorizzato”.

Il problema principale erano le risorse umane che negli anni però passano dalle 60 persone iniziali alle 150 del 2017 “con circa un 30% a determinato, compresi gli uffici periferici perché i 4 uffici periferici eran proprio assottigliati, per esempio a Napoli c’erano solo 2 persone”. Quindi, nel corso degli anni, seppur con difficoltà la struttura si era organizzata, anche se a livello di uffici periferici, come hanno detto alcuni testimoni delle Uit (le unità ispettive territoriali del Mit), i tecnici erano davvero pochi. Gli altri? Erano tutti a Roma.

La procura però vuole sapere dall’imputato, perché proprio di questo è accusato Coletta, come l’ispettorato e poi la direzione di cui è stato a capo per molti anni espletava i compiti previsti dalla legge. Solo per fare un esempio la legge del 2006 che ha istituito l’ispettorato, prevedeva per l’ispettorato fra le altre cose i seguenti compiti

“contribuire al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del trasporto viario autostradale, attraverso la definizione di standard di progettazione, manutenzione e realizzazione di investimenti sulle infrastrutture autostradali nel rispetto delle normative vigenti in materia di qualità e sicurezza” e “garantire le attività di controllo dei concessionari, dalla realizzazione alla gestione delle infrastrutture, attraverso la pianificazione e realizzazione di verifiche ispettive”.

Eppure, Coletta ha ribadito per tutta la durata dell’esame che lui “si occupava delle circolari”: ne ha emanate parecchie, quasi una all’anno, dirette ai suoi uffici periferici e/o alle concessionarie, ma poi di quanto rispondevano queste ultime, se adempievano o meno alle richieste, non si occupava certo lui.

E di chi era questo compito? “Delle unità ispettive territoriali – ha detto facendo eco al co-imputato Cinelli – che potevano fare i sopralluoghi, andavano in giro sull’autostrada e potevano vedere con i loro occhi alcune cose, come lo stato del manto stradale, le reti, la segnaletica. Per le cose che non potevano vedere, però, potevano chiedere tutti i documenti che ritenevano alle concessionarie”. Alla domanda se le Uit si dovevano occupare anche delle verifiche strutturali (cioè verificare che Aspi avesse fatto i controlli e in caso negativo imporglieli) l’imputato ha detto: “Sì, era compito loro”.

Nell’ambito dello ‘scaricabarile’ di cui accennavamo ieri occorre ricordare che, il coordinatore delle Uit che aveva come compito la sorveglianza del primo tronco, Carmine Testa, anche lui imputato nel processo, ha sempre sostenuto insieme ad alcuni suoi dipendenti che la vigilanza di tipo strutturale non spettava a loro ma agli uffici centrali.

“Ma in ogni caso, prova a insistere la procura – chi controllava che gli ispettori delle Uit facessero il loro lavoro di vigilanza? Non è la sua direzione che aveva il compito del coordinamento? Ha mai chiesto per iscritto o verbalmente agli ispettori presenti sui singoli territori controlli sulla tenuta dei ponti, magari sincerandosi che chiedessero ad Autostrade o ad altri concessionari le carte in materia?”. La replica: “Una disposizione così specifica non la diedi, io facevo le circolari“.

L’affondo della procura continua nonostante l’imputato non si scomponga di un millimetro: “Lei sa – chiede il pm Cotugno – se le Uit chiedevano dei report alle concessionarie?”. E Coletta: “Prima del crollo del Morandi, non lo so, se gliele chiedevano. Dopo il crollo invece ho saputo che a volte li hanno chiesti”.

A proposito del Morandi o, meglio, della non conoscenza da parte dell’imputato, delle criticità della struttura, rispondendo a una domanda del suo avvocato Coletta ha detto: “Quando capitava di venire a Genova, parlavamo della Gronda, non del Morandi e nessuno mi ha mai detto che quell’opera era a rischio”. E comunque : “solo il prefetto e la concessionaria avevano il potere di chiudere il ponte.