Pro Recco, l’avventura in Champions League parte da Lavagna

Lavagna. La Champions League della Pro Recco ritorna a Lavagna: dopo la vittoriosa sfida della passata stagione contro l’Hannover, i campioni d’Europa giocheranno nel Tigullio anche la partita d’esordio contro la Dinamo Tbilisi. La sfida contro i georgiani si giocherà martedì 26 settembre alle ore 19.

La vendita dei biglietti, a cura del Lavagna 90, è già cominciata presso la piscina: il costo è di dieci euro.

“Siamo felici di cominciare la stagione nella vasca del parco Tigullio che lo scorso marzo ci accompagnò con grande entusiasmo in una delle tappe verso la conquista dell’undicesima Champions League – afferma il presidente Maurizio Felugo -. La collaborazione con il Lavagna 90 e il Comune è stata proficua, fu una serata che regalò felicità in particolare ai ragazzi dei settori giovanili del territorio e abbiamo deciso di replicarla. Dare l’opportunità ai giovani talenti locali di ispirarsi e sognare in grande è uno degli obiettivi che ci siamo posti quando abbiamo deciso di rendere itinerante la nostra Champions League. Da Lavagna comincerà una stagione particolare, con una lunga pausa da metà dicembre a fine febbraio per Europei e Mondiali: abbiamo una rosa costruita per competere su tutti i fronti, consapevoli che in campo europeo sarà davvero un’impresa titanica ripetersi dopo tre coppe vinte consecutivamente”.