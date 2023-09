Principe, bus turistici e a lunga percorrenza nel caos: cercasi autostazione “vera” per Flixbus

Genova. Decine di passeggeri ammassati su un marciapiede, costretti ad avventurarsi in mezzo alla strada per caricare e scaricare i bagagli. Niente pensiline per proteggersi da sole e intemperie. Niente servizi igienici. Strisce pedonali ostruite dai pullman in sosta. E inevitabili ingorghi che tengono in scacco auto e mezzi pubblici.

È il copione che va in scena quasi quotidianamente in via Fanti d’Italia a Principe, davanti al palazzo che dà il nome alla piazza, dove è stato ricavato il capolinea per i bus turistici e quelli a lunga percorrenza. Soprattutto Flixbus, usato da tantissimi giovani per i prezzi concorrenziali rispetto ai treni. Quattro gli stalli a disposizione, tutti nello stesso spazio, condivisi anche da altri operatori.

Sul sito della compagnia viene definita “stazione degli autobus”, in realtà sono solo pochi metri di marciapiede adibito a terminal, una funzione che nella maggior parte delle città italiane ed europee è svolta da una vera e propria autostazione dotata di strutture e servizi per passeggeri e autisti. Che a Genova non esiste e non è mai esistita, nonostante l’argomento torni periodicamente d’attualità.

“Abbiamo chiesto a Flixbus di inviarci una proposta per collocare il capolinea in un luogo più idoneo – spiega l’assessore alla Mobilità Matteo Campora -. In passato era stata avanzata l’idea di creare un terminal nell’ex Manifattura Tabacchi di Sampierdarena, poi però è scoppiato il Covid, si sono interrotti i viaggi e non se n’è fatto più niente. Il problema è che l’azienda vorrebbe un sito vicino alla stazione marittima, quindi non troppo lontano da Principe. Ma in quell’area non ci sono altri spazi”.

Il tema era già stato portato all’attenzione della prima giunta Bucci nel 2020 con un’interrogazione del consigliere Carmelo Cassibba. L’assessore Pietro Piciocchi aveva riferito l’ipotesi di uno spostamento dei mezzi Flixbus in via San Benedetto, ma il capolinea di fatto non si è mai mosso da via Fanti d’Italia. Impossibile usare l’area dedicata ai bus Amt perché le interferenze con gli utenti del trasporto pubblico locale sarebbero troppo marcate. Inoltre in quella zona dovrebbe sorgere il capolinea della linea del Levante dei futuri assi di forza. Insomma, ad oggi la questione resta senza soluzione nonostante gli evidenti problemi di sicurezza.

Discorso diverso per il capolinea in zona Brignole. Qui i pullman stazionano in piazza della Vittoria senza particolari problemi, ma potranno avvicinarsi ulteriormente alla stazione: “Abbiamo predisposto alcuni stalli ulteriori in viale Duca d’Aosta“, spiega Campora.

Nella stessa zona vanno avanti i lavori per l’hub dei bus extraurbani di Amt in viale Caviglia. “Sarà terminato entro l’anno”, assicura l’assessore. Il progetto di riqualificazione, per una spesa di 150mila euro, prevede la realizzazione di 4 aree pedonali in cemento, i cosiddetti “salvagenti”, il rifacimento delle righe a terra e la scarificazione dell’asfalto, un sistema di illuminazione da installare nella parte centrale dell’area e l’abbassamento dello scalino sul lato di via Cadorna, così da agevolare l’accesso dei mezzi e permettere poi l’uscita dal lato della stazione Brignole.