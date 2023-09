Chiacchiera con una ragazza in un bar e poi in discoteca, in due lo prendono a pugni in faccia

Genova. Una lite cominciata ieri sera in un locale del porto antico, poi proseguita in una discoteca del centro e finita alle 5.30 di questa mattina in piazza De Ferrari con la vittima portata al San Martino in codice giallo con diverse contusioni.

Tutto per una ragazza che la vittima avrebbe approcciato per chiacchierare. Già nel locale l’aggressore, poi identificato in un 28enne ecuadoriano aveva avvicinato la vittima, un 37enne originario del Pakistan, dicendogli di stare lontano dalla donna e minacciandolo di morte.

Il giovane pakistano si era difeso spiegando che non stava molestando nessuno ma solo chiacchierando con la ragazza. La scena però si è ripetuta qualche ora più tardi in una discoteca del centro città. Quindi il giovane sudamericano, supportato da un complice rimasto ignoto, ha fatto uscire la vittima dal locale e lo ha colpito a calci e pugni.

Quest’ultimo ha poi cercato di inseguire l’aggressore fino a che in piazza De Ferrari sono arrivate le volanti della polizia. Il 37enne pakistano è stato portato in ospedale, il sudamericano è stato denunciato per lesioni.