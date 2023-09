Premio Maschere del Teatro Italiano: tre riconoscimenti al Teatro Nazionale

Catania. Premio Le Maschere del Teatro Italiano come migliore attrice protagonista, migliore attrice emergente e migliore costumista. Sono questi i riconoscimenti vinti rispettivamente da Laura Marinoni, Giordana Faggiano e Gianluca Falaschi per tre diversi spettacoli coprodotti dal Teatro Nazionale di Genova. I premi dell’edizione 2023 della storica manifestazione sono stati assegnati da una giuria composta da critici e operatori del settore nel corso di una serata di gala, che si è svolta a Catania il 7 settembre e a cui ha preso parte anche il direttore del Teatro Nazionale di Genova, Davide Livermore.

Laura Marinoni, che recentemente è stata applaudita anche nei panni di Clitennestra nell’Orestea, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per lo spettacolo Maria Stuarda di Friedrich Schiller con la regia di Davide Livermore. Un premio che idealmente va anche ad Elisabetta Pozzi, che nello spettacolo si alternava con Marinoni nel doppio ruolo delle regine Maria Stuarda ed Elisabetta I.

Giordana Faggiano, diplomata alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova, è stata premiata per il ruolo della Figliastra in Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello con la regia di Valerio Binasco.

Il costumista Gianluca Falaschi, che ha collaborato con il Teatro Nazionale di Genova anche per Orestea, ha vinto il Premio Le Maschere del Teatro per lo spettacolo diretto e interpretato da Arturo Cirillo, Cyrano de Bergerac.

Tra gli altri vincitori dell’edizione 2023 del Premio Le Maschere del Teatro Italiano compaiono diversi artisti legati al Teatro Nazionale di Genova per storia e formazione, da Orietta Notari (miglior attrice non protagonista) ad Aleph Viola (migliori musiche), regista di Via della Maddalena che vedremo nella prossima stagione alla Sala Mercato dal 17 al 29 ottobre, e Filippo Dini, premiato per la regia e l’interpretazione de Il crogiuolo, prossimamente protagonista insieme a Linda Gennari del nuovo spettacolo diretto da Davide Livermore, Il viaggio di Victor, in scena dal 3 al 19 maggio 2024.