Precipita dall’elicoidale, gravissima una 33enne: aveva appena litigato col compagno

Genova. È in gravissime condizioni una donna di 33 anni che la scorsa notte è precipitata dall’elicoidale, nella zona di San Benigno, dopo una discussione col compagno. I contorni della vicenda emergono più chiaramente rispetto alle prime informazioni (inesatte) fornite stamattina dai soccorritori, secondo cui la giovane era precipitata da un muraglione del Terminal Traghetti.

Ad assistere alla scena è stato un vigilante in servizio nella zona di lungomare Canepa. È stato lui a notare la donna, in apparente stato di alterazione, correre in direzione della rampa di accesso alla Sopraelevata. A un certo punto la 33enne ha attraversato la carreggiata, ha scavalcato la ringhiera dell’elicoidale e prima che il vigilante avesse il tempo di intervenire si è lanciata nel vuoto.

È successo poco dopo le 2.00. Sul posto sono accorsi i militi della Croce Oro di Sampierdarena, l’automedica del 118 e le volanti della polizia. La donna, che aveva accusato un severo trauma cranico a causa della caduta di diversi metri, è stata intubata e portata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, dove si trova tuttora in gravissime condizioni.

Gli agenti delle volanti hanno quindi sentito il compagno della donna, che ha raccontato di avere appena avuto una discussione con lei. Alla Questura non risultano né segnalazioni né denunce per maltrattamenti o altre liti e nessuno dei due ha precedenti penali. Al momento quindi il caso è trattato come un tentato suicidio, ma non si escludono ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.