Lotta alla povertà: dai soci Coop Liguria oltre 6.800 pasti alle associazioni genovesi

Genova. Oltre 8.000 pasti donati, circa 41.700 euro, alle associazioni che operano tra Genova, Tigullio e Golfo Paradiso, cifre che salgono rispettivamente a 14.000 e a 70.000 euro se si guarda alla regione, 6.840 pasti soltanto tra il capoluogo ligure, Busalla, Arenzano e Cogoleto.

È il risultato dell’iniziativa “Un voto, un pasto“, di Coop Liguria, nato nel 2020 con il coinvolgimento dei soci nel corso delle assemblee di bilancio per andare in aiuto delle fasce di popolazione più fragili. Le donazioni sono state consegnate mercoledì mattina ai Giardini Luzzati, direttamente nelle mani dei rappresentati delle associazioni: Rete Ricibo, Borgo solidale, Comunità di Sant’Egidio, Arciconfraternita di Voltri, Sole Luna, San Vincenzo (Prà, via del Mirto, Parrocchia Santa Sabina e Punto Valpolcevera), social market Sporta Aperta, mensa di vallata, centro ascolto Caritas Sestri Ponente, rete Spesa sospesa Valbisagno, emporio solidale rete centro storico, Music for Peace, Comunità di San Benedetto al Porto, associazione Padre Santo, parrocchie N.S. Lourdes e N.S. degli angeli, associazione La Salle, Croce Rosa di Rivarolo, rete Assieme, Centro per non subire violenza, Croce Rossa (sezioni di Busalla, Cogoleto e Arenzano) e Croce D’Oro di Sciarborasca.

Per il quarto anno consecutivo Coop Liguria ha quindi scelto di incentivare con la solidarietà la partecipazione alle assemblee, che si sono svolte tra maggio e giugno, impegnandosi a donare un pasto a chi si prende cura delle persone in difficoltà per ogni voto espresso dai soci. Un coinvolgimento che dal 2020 a oggi è quasi raddoppiato: se nel 2020 erano stati donati pasti per 35.000 euro, l’anno successivo il contributo è salito a 45.000, nel 2022 è arrivato a 53.000 e ora è arrivato a 70.000 euro, per un totale di oltre 200.000 euro euro donati al territorio in quattro anni.

Le associazioni di Genova (comprese quelle di Arenzano, Cogoleto e Busalla) hanno ricevuto complessivamente 6.840 pasti, a livello provinciale, invece, comprendendo anche Tigullio e Golfo Paradiso, i pasti donati salgono a 8.340 (pari a 41.700 euro): “Abbiamo raccolto fondi tramite l’attività fatta dalla cooperativa, che comporta la donazione di 5 euro per ogni socio che partecipa alla vita attiva – spiega Roberto Pittalis, presidente di Coop Liguria – quest’anno hanno partecipato in 14.000. Il nostro fine è agire per la società e il territorio in cui viviamo e operiamo da quasi 80 anni, e l’iniziativa è andata in crescendo in questi quattro anni: abbiamo raccolto oltre 200.000 euro, donati ad associazioni che sul territorio intervengono concretamente sul territorio per le fasce di popolazioni meno abbienti, che hanno bisogno anche di un sostegno di tipo alimentare”.

“Dal punto di vista dell’affluenza delle persone in difficoltà ai servizi, l’ultimo nostro monitoraggio risale al periodo pre-covid e contava 29.000 persone che accedevano ai servizi di distribuzione cibo della nostra città – spiega Marco Malfatti, referente della comunità di San Benedetto al Porto e coordinatore di Ricibo, rete che racchiude 100 realtà genovesi che si occupano di recuperare eccedenze alimentari e di distribuire cibo alle persone in difficoltà economica – Stiamo organizzando una nuova mappatura e temiamo che i numeri siano aumentati, anche perché non c’è un giorno in cui i servizi di distribuzione cibo non manifestino il bisogno di riempire le cambuse a fronte di una maggiore richiesta da parte della popolazione. C’è il tema, poi, sempre più importante e urgente dei lavoratori poveri, che sta esplodendo. Con l’aumento dell’inflazione e dei tassi d’interesse, chi vive solo e ha un mutuo da pagare con un solo stipendio rischia di non farcela. Le donazioni sono un segnale importante, perché oltre a collaborare con spese sospese e collette alimentari, viene aggiunta una quota che permette alle associazioni di acquistare i beni che non si trovano e non vengono donati perché sono troppo costosi”