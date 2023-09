Omicidio via Polleri, gli avvocati di Giribaldi chiedono il rito abbreviato: “Non ha agito per futili motivi”

Genova. Paolo Scovazzi e Chiara Antola, gli avvocati di Filippo Giribaldi, il portuale che il 25 aprile in via Polleri ha ammazzato con un colpo di pistola Manuel di Palo, hanno depositato la richiesta con cui chiedono che il loro assistito sia processato con rito abbreviato.

Si tratta, di fatto, di una richiesta obbligata per i legali ma che, visto che Giribaldi è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, non potrà allo stato essere accolta. Per Giribaldi è già stata fissata al 20 ottobre la prima udienza davanti alla Corte d’assise dove rischia la condanna all’ergastolo. Ma la richiesta dei legali è indispensabile qualora i giudici della Corte, all’esito del processo ordinario, ritenessero che i futili motivi non sussistano: in quel caso Giribaldi potrà comunque ottenere lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato ma solo appunto se la richiesta sia stata presentata prima del processo.

Sul fatto che non sussistano i futili motivi, i legali di Giribaldi restano convinti, a maggior ragione dopo aver letto nel fascicolo di indagine la testimonianza di un’amica della donna al centro dello scontro che ha portato alla morte di De Palo che ha raccontato alla squadra mobile come le 53enne avesse chiesto ripetutamente a Giribaldi di aiutarla a mandare via da casa sua Di Palo e il suo amico, che di fatto vivevano da qualche tempo nell’appartamento della donna a cui davano pochi spiccioli e dosi di crack.

E poi, ribadisce l’avvocato Scovazzi: “I futili motivi sussistono quando si commette un reato senza una ragione, ma Giribaldi è andato sotto casa per aiutare un’amica e a maggior ragione, se ne è andato senza far male a nessuno e ha sparato solo dopo essere stato raggiunto e colpito con un pugno”.

Da ricordare che lo stesso sostituto procuratore Eugenia Menichetti non aveva contestato l’aggravante dei futili motivi nella prima richiesta di giudizio immediato ma ha poi accolto il diniego del gip Elisa Campagna e ha presentato una seconda richiesta aggiungendo l’aggravante.

Non solo: la richiesta di abbreviato è stata presentata anche per alcuni reati per i quali Giribaldi è indagato ma che non sono collegati all’omicidio, come la ricettazione dell’arma o il possesso di droga. Per questi reati la richiesta secondo i legali di Giribaldi dovrebbe comunque essere accolta.

Ora è probabile che il giudice fissi un’udienza apposita dove discutere le richieste dei legali, prima del 20 ottobre quando comincerà il processo davanti alla Corte d’assise.