Porto antico, l’isola delle chiatte “si ritira” in bacino per manutenzione: tornerà per Natale

Genova. Chiuderà a partire dal 18 settembre l’Isola delle Chiatte, uno degli elementi più suggestivi del Porto Antico di Genova.

A più di vent’anni dalla sua installazione, dopo alcuni giorni di lavori preparatori, partirà alla volta dei Bacini del Porto di Genova per interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno prevalentemente lo scafo, la pavimentazione e gli arredi.

La durata del ciclo di lavorazione, affidato a San Giorgio del Porto, è di 90 giorni di cui circa 50 nel bacino di carenaggio n.1. L’isola sarà di nuovo fruibile per il pubblico, salvo imprevisti, prima di Natale.

L’Isola delle Chiatte è un luogo pieno di atmosfera, per lo skyline e per la vista sulle alture della città, ma soprattutto per i suoni ambientali: i cigolii dei pontili, il rollio delle barche sull’acqua e lo strillo dei gabbiani regalano un’esperienza sensoriale unica ai turisti e ai molti frequentatori abituali. In occasione di EstateSpettacolo diventa il palcoscenico per eventi teatrali e musicali dedicati al mare.

Ideata da Renzo Piano per il G8 del 2001, realizzata con il contributo di Rimorchiatori Riuniti, è intitolata al grande musicista Luciano Berio: è una struttura galleggiante formata da una serie di chiatte, sette, storicamente in uso nel porto, su sei delle quali è stato costruito un basamento di legno con ringhiera di protezione e alcune panchine.