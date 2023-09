Portello, a ottobre finiti i lavori del park interrato. Viziano: “Un concorso di idee per il cubo di cemento”

Genova. Dureranno ancora un mese e mezzo i lavori del parcheggio interrato in piazza Portello, realizzato da Viziano nel pieno centro cittadino riconvertendo il sottopasso pedonale dismesso. È quanto prevede la nuova ordinanza del Comune di Genova che proroga fino al 31 ottobre le disposizioni per il traffico, ossia il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di fermata.

“Siamo in dirittura d’arrivo – spiega il costruttore Davide Viziano -. I lavori nel sottosuolo sono finiti, il lato monte della piazza verso via Caffaro è quasi completato. Rimangono solo i marciapiedi davanti alla banca e la chiusura delle rampe”.

Ma l’interesse è quasi tutto concentrato sul famigerato cubo di cemento – l’orrido casotto, lo definisce ironicamente Viziano – che ospita il vano ascensore sul lato sud, vittima di un’indignazione generale che ha visto scendere in campo anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Per mascherare l’impatto visivo della costruzione in un luogo circondato da palazzi dei Rolli erano emerse varie proposte, dal rivestimento in lastroni di pietra al murale fino alle piante rampicanti che inglobassero completamente il “corpo estraneo”.

Ma l’ultima proposta la lancia proprio Viziano: “Stiamo ragionando di un modo intelligente di coinvolgere le persone: si potrebbe fare un concorso di idee in collaborazione con l’Ordine degli architetti, poi se sono tutti d’accordo si sceglie il progetto del vincitore. Abbiamo un mondo giovanile di artisti molto ricco. Ne abbiamo parlato anche con Comune e Soprintendenza, io mi sono candidato per mettere a disposizione il primo premio in denaro. E mi piacerebbe che l’Ordine degli architetti nominasse come presidente della commissione giudicatrice il mio amico Vittorio Sgarbi. Così creiamo i presupposti per il più ampio consenso”.

Le ultime lavorazioni, comunque, non impatteranno sul traffico. Il restringimento di carreggiata era stato rimosso nei primi giorni di luglio. La strada, costellata da dossi e buche, era tornata ad avere un aspetto decente grazie alla riasfaltatura che aveva interessato anche via Interiano. Secondo la tabella di marcia annunciata in consiglio comunale il cantiere avrebbe dovuto terminare a settembre, invece ci sarà un ulteriore slittamento che però non avrà effetti sulla viabilità.

Nel sottosuolo di piazza Portello sono stati ricavati 29 box auto, tutti già venduti a prezzi tra i 50 e i 70mila euro. Sull’operazione incombono un esposto in Procura e un ricorso al Tar del principe Domenico Antonio Pallavicino. A dire il vero nulla che faccia sospettare un blocco delle ultime attività di cantiere – anche perché non risulta che siano state chieste sospensive – e che eventualmente potrà avere effetti giudiziari nei prossimi anni. Nel frattempo i parcheggi saranno pienamente operativi.

A una galleria di distanza da piazza Portello, rimane fermo al momento il cantiere del nodo ferroviario su piazza Corvetto. I lavori si erano fermati a inizio estate dopo il ritrovamento di un tratto di mura cinquecentesche nell’aiuola sotto via Grenchen e nel frattempo il sottopasso pedonale è stato riaperto. Da quanto si apprende sono in corso le attività di riprogettazione da parte del Cociv per rendere compatibili gli scavi con la preservazione dei reperti archeologici ma anche la tutela delle alberature per cui si erano mossi gli ambientalisti guidati da Andrea Agostini.