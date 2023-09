Ponte Morandi, Possetti parla a Meloni: “Le abbiamo ricordato il nostro progetto di legge per le vittime dell’incuria”

Genova. Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime del ponte Morandi, ha incontrato la presidente del consiglio Giorgia Meloni. L’incontro, durato una ventina di minuti e organizzato grazie alla prefettura su richiesta del comitato, è avvenuto all’aeroporto di Genova, poco prima che la premier ritornasse a Roma.

Possetti ha raccontato di avere chiesto illustrato a Meloni il disegno di legge sulle vittime dell’incuria sulle infrastrutture di trasporto. “La presidente ci ha detto che vuole comprendere meglio le ricadute future e la ratio dello stesso del progetto – spiega Possetti – saremo in contatto con gli uffici per quanto necessario, ma l’incontro è stato molto cordiale e riteniamo che sia stato importante per il prosieguo dell’iter”.

Allo stato attuale il ddl è presentato alla Camera dalla deputata genovese Ilaria Cavo e al Senato da Tilde Minasi. “Abbiamo ricevuto molte disponibilità da parte di parlamentari di varie forze politiche che si impegnano ad appoggiare il ddl – continua Egle Possetti – stiamo cercando di lavorare con tutti coloro che daranno la loro disponibilità per giungere a un testo condiviso ed efficace.

“Il ddl è un atto di rispetto verso le vittime ed un atto di civiltà per future e non auspicabili tragedie – conclude la presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi – noi continuiamo con impegno nella ricerca di questo risultato, perché il futuro del nostro paese ed il suo sviluppo non possono essere disgiunti dalla memoria e dalla sicurezza”.