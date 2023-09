Ponte Morandi, per l’ex dirigente del Mit il Cta poteva prescrivere una limitazione al traffico sul Polcevera

Genova. “L’organo tecnico, vale a dire il Cta o il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che nel dare il proprio parere su un progetto descrive una struttura come ‘discreta’ dovrebbe dare contemporaneamente una prescrizione per limitarne l’uso perché come Stato occorre garantire che una struttura sia in buone condizioni”. Lo ha detto in aula rispondendo a una domanda del pm Marco Airoldi Maria Lucia Conti, superdirigente del Mit e oggi commissario straordinario alla Metro C di Roma. Conti ha svolto moltissimi incarichi come dirigente pubblica, è stata provveditore alle opere pubbliche, Direttore generale per le strade e anche capo dipartimento.

Il riferimento del pm, volutamente generico in quanto la teste non si è mai occupata di gestire i rapporti con Aspi, è il progetto di retrofitting del viadotto Polcevera, che venne approvato dal Cta senza alcuna prescrizione nonostante che la stessa relazione del comitato parlasse di uno “stato di conservazione degli stralli delle pile 9 e 10 discreto” ricordando che “i risultati delle prove riflettometriche hanno evidenziato un lento trend di degrado dei cavi costituenti gli stralli”.

“In caso di anomalie occorre segnalare la situazione e le eventuali prescrizioni al provveditore, o alla direzione generale e anche al concessionario”.

Conti è stata a lungo alla direzione strade del Mit, quindi si è sempre occupata dei rapporti con Anas, “che è a tutti gli effetti una parte del ministero, noi infatti non avevamo uffici ispettivi perché noi avevamo 7 mila persone di Anas, che svolgevano i controlli e segnalavano gli interventi da fare”. Una struttura quindi, diversa dalla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, che doveva rapportarsi con il concessionario Aspi. Conti ha chiarito la differenza tra le due strutture rispondendo ad alcune domande del presidente del collegio Paolo Lepri: mentre la direzione strade da cui dipendeva Anas di fatto aveva come concessionario un ente pubblico interno al ministero e la direzione non aveva nessun problema a pagare le manutenzioni ordinarie richieste (“avevamo 1 miliardo” ha spiegato Conti), diversa la situazione di un concessionario privato come nel caso di Aspi perché in quel caso “la manutenzione ordinaria è compresa nel contratto e rappresenta un costo per il concessionario” è per questo di fatto viene contenuta il più possibile, visto che tra l’altro a differenza della manutenzione straordinaria non può essere caricata sulle tariffe.

Sempre rispondendo a un’altra domanda del presidente del collegio Conti ha chiarito che “le opere che vanno maggiormente controllate sono le infrastrutture come ponti e viadotti, noi come Anas ne abbiamo circa 3mila sulla nostra rete conoscevamo la storia e le peculiarità”.