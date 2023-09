Ponte Morandi, l’ingegnere di Aspi: “Il crollo del Polcevera e l’eruzione del Vesuvio i due rischi maggiori per Autostrade”

Genova. “L’evento crollo del viadotto Polcevera insieme all’eruzione del Vesuvio era considerato da Aspi il rischio più rilevante di tutta la rete autostradale in gestione anche perché per Aspi era un po’ un’opera simbolo, era come il Colosseo”. A parlare in aula sotto la tensostruttura dove questa mattina sono ricominciate le udienze del processo per il crollo del ponte Morandi è Michele Di Napoli.

Di Napoli, ingegnere strutturista, lavora in Autostrade per l’Italia dal 1997. Ha collaborato, con altri funzionari tra il 2014 e il 2015, alla redazione del cosiddetto catalogo dei rischi di Aspi dove il viadotto Morandi era l’unica opera indicata per nome a sottolineare secondo le tesi delle difese l’importanza del manufatto certo (e dei possibili rischi in caso di di disastro visto l’inteferenza con le abitazioni sottostanti, la ferrovia e le strade) ma secondo la Procura anche perché Aspi sapeva bene che quell’opera per come era concepita, per la sua età e per le condizioni di scarsa manutenzione in cui si trovava era particolarmente a rischio.

“E’ chiaro che era un’opera particolare, l’unica progettata con gli stralli in precompressione” ha spiegato il teste sottolineando però di non essere a conoscenza dei dettagli sulla sorveglianza: “Nelle mie dichiarazioni ho detto che per la tipologia di manufatto era il più sorvegliato, ma non so come venisse fatta in dettaglio la sorveglianza”. Di Napoli infatti, per tutta la sua carriera si è occupato di geotecnica e geotecnica idraulica effettuando con il suo ufficio interventi di monitoraggio e di progettazione in caso di smottamenti o frane.

“Vi è mai capitato di dover limitare o chiudere il traffico per rischio smottamenti?” ha chiesto il presidente Lepri. “Sì, moltissime volte per chiusure parziali e qualche volta per chiusure totali. Le chiusure in caso di emergenza potevano essere messe in atto nel giro di qualche ora”. Chi le decideva? “Il provvedimento viene firmato dal direttore di tronco, che deve immediatamente avvertire gli enti coinvolti a cominciare dalle Prefetture”. E chi poteva fare le segnalazioni dei rischi? “Beh tante persone, dai tecnici degli uffici centrali a quelli dei tronchi o anche i consulenti esterni che fossero stati chiamati a fare valutazioni su eventuali rischi”.

Al teste il pubblico ministero Marco Airoldi e il collega Walter Cotugno ha dato anche il compito di ricostruire l’organigramma e le competenze degli uffici centrali e periferici di aspi che si occupavano di progettazione manutenzione nonché di spiegare come nel tempo siano state modificate le competenze rispetto agli interventi, con un maggior autonomia assegnata via via nel tempo alle singole direzioni di tronco e un ruolo del centro sempre più di coordinamento anche se di fatto “c’era un limite di spesa che faceva sì che un intervento particolarmente complesso e ad di sopra di un certa soglia restasse in capo alla direzione centrale”.

Domani in aula sarà la volta dell’ultima testimone dell’accusa, mentre l’udienza di mercoledì sarà destinata ai testimone di parte civile di Regione e Comune che illustreranno i danni subiti dagli enti locali in seguito al crollo del viadotto. Poi il 18 settembre cominceranno gli esami degli imputati. Dei 22 imputati che prima della pausa estiva avevano annunciato di volersi sottoporre a interrogatorio altri due hanno nel frattempo cambiato idea e l’elenco dei ‘rinunciatari’ potrebbe allungarsi nelle prossime settimane, anche se quasi tutti hanno già preannunciato che rilasceranno spontenee dichiarazioni.