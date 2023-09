Ponte Morandi, in aula l’ultimo testimone del crollo: “Ho visto il buco davanti a me e sono fuggito con gli altri”

Genova. Il processo per il crollo del ponte Morandi entrerà nel vivo lunedì 18 settembre quando cominceranno gli esami dei 19 su 58 imputati che hanno deciso si sottoporsi alle domande dell’accusa e dei giudici per tentare di dimostrare che loro per la catastrofe del 14 agosto 2018, costata la vita a 43 persone, non hanno responsabilità. I primi ad essere interrogati saranno i dirigenti della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Mit, Vincenzo Cinelli e Vittorio Coletta.

Oggi in aula sono stati sentiti gli ultimi testimoni di parte civile. Uno di loro, Adam Bialkowski è un camionista polacco di 57 anni. Il 14 agosto 2018 era alla guida del suo autoarticolato in direzione Genova Ovest: “Sono uscito dalla galleria e appena finita la curva ho visto tutte le macchine ferme. Pioveva e ho visto come delle scintille e poi il buco davanti a me a circa 70 metri. Ho visto la gente abbandonare le auto e correre indietro e ho fatto lo stesso. Siamo rimasti per lungo tempo nella galleria. Poi mi sono riavvicinato a fare qualche foto”.

Bialkowski, che non ha mai avuto alcun risarcimento da Aspi, ha detto che “tornare a parlare di quel giorno mi fa venire la pelle d’oca. Mi sono preso due settimane di ferie appena successi i fatti e sono stato in cura. Ora ho paura a passare su quel ponte, quello nuovo. L’ho fatto due volte ma appena posso cerco di passare di sotto, da via 30 giugno”.

In aula sono stati anche ascoltati i due consulenti tecnici di Rita Giancristofaro, la maratoneta di Trieste sopravvissuta per miracolo a un volo di 47 metri insieme al suo allora compagno (in questo articolo la sua drammatica testimonianza nel processo in corso). ll medico legale Paolo Albarello ha spiegato come in letteratura non esistono casi di sopravvissuti dopo una caduta da quella altezza. “Giancristoforo è viva grazie alla bravura dei medici che l’hanno operata subito”. Purtroppo, però, “alcune lesioni si sono trasformate in danno permanente. C’è una progressione dei disturbi. L’ultimo intervento subito è di giugno”. Anche l’altro consulente, il dottor Tullio Bandini ha sottolineato come la maratoneta abbia “una condizione di depressione che subito dopo la tragedia non aveva, ma che è subentrata quando si è resa conto che la sua vita non sarebbe ripresa come prima”.