Ponte Morandi, il superdirigente imputato del Mit Cinelli scarica le responsabilità sugli uffici territoriali: “La vigilanza spettava a loro”

Genova. La fase due del processo per il crollo del ponte Morandi è cominciata e con lei anche il cambio di passo delle difese con una vera e propria battaglia scaricabarile tra gli imputati su compiti e quindi responsabilità nella strade del 14 agosto 2018.

E’ quanto accaduto già oggi con il primo imputato in aula: Vincenzo Cinelli, superdirigente ministeriale arrivato alla direzione generale vigilanza concessioni autostradali del Mit solo 11 mesi prima della strage. Cinelli guidava una struttura con una dozzina di dirigenti: “Un gruppo molto efficiente – ha specificato – anche perché dieci dirigenti su dodici avevano una lunga esperienza con tutta la carriera fatta tra Anas e Mit” un totale di 110 dipendenti diretti.

Cinelli ha confermato che era la divisione 1 (quella guidata da Michele Franzese, imputato) quella competente all’interno del ministero a occuparsi della vigilanza sulle concessionarie ma ha precisato subito dopo che la “la divisione 1 aveva solo il compito di coordinamento delle Uit, le unità ispettive territoriali, che andavano ad effettuare le ispezioni almeno due volte l’anno e inviavano i report alla divisione”.

Alla divisione 4 (guidata dall’imputato Giovanni Proietti) “spettava la verifica dei progetti, ma solo documentale perché la validazione tecnica la esprimeva il Cta (Comitato tecnico amministrativo) oppure il consiglio superiore dei lavori pubblici con un parere obbligatorio ma non vincolante”. Per l’imputato “la divisione 4 non aveva dal 2016 alcun compito tecnico“.

La tesi di Cinelli è chiara: responsabilità deputata al altri uffici, quelli territoriali in particolare (le Uit per i controlli e il Cta sul progetto di retrofitting) assolvendo se stesso, in quanto dirigente arrivato da poco e che si è totalmente affidato ai competenti funzionari a capo delle divisioni, ma in ogni caso – in sunto – le divisioni del Mit non si occupavano di valutazioni di tipo tecnico.

L’imputato, su richiesta del pm, ha illustrato anche il percorso buracratico di un progetto che deve essere approvato: “Le carte arrivano al direttore generale, che vede il progetto e la spedisce alla divisione competente. La divisione deve verificare la completezza degli atti documentali tecnici inviati e la invia al CTA se sotto i 50 milioni o al consiglio superiore dei lavori pubblici se sopra i 50 milioni. Il Cta può dare un parere negativo , parere favorevole oppure parere favorevole ma con prescrizioni, osservazioni o richiesta chiarimenti. E’ lo stesso organo tecnico che indica il percorso da fare”.

Cinelli ha anche spiegato che quando è diventato direttore generale ha disposto una modifica nella procedura per “abbattere i tempi morti come ci chiedevano tutte le concessionarie, così quando sono diventato direttore generale – ha spiegato – ho emanato una disposizione per abbattere i tempi morti: nel 19 marzo 2018 su istanza di concessionari che lamentavano tempi troppo lungo, ho disposto che le integrazioni richieste dal Cta o il consiglio dei lavori pubblici andassero direttamente ai concessionari e per conoscenza ai concessionari mentre prima andavano a direzione generale che poi inoltrava ai concessionari”.

Tuttavia quando il progetto di retrofitting riceve parere favorevole dal Cta con alcune osservazioni è il 1 febbraio 2018, e il parere viene inviato alla direiozne generale del Mit il 13 marzo, prima nell’entrata in vigore del provvedimento voluto da Cinelli (18 marzo). “Avete spedito ai Aspi il parere?”. “No – la risposta di Cinelli – perché Aspi era presente alla presentazione del progetto e aveva anche applaudito al parere del Cta” ha risposto Cinelli.

Cinelli nel corso dell’interrogatorio ha detto che fino al momento del crollo era convinto che le unità ispettive territoriali operassero come dovevano “cioè controllando da cima a fondo l’infrastruttura e chiedendo documentazione e chiarimenti alla concessionaria”. Ha citato l’esempio di Placido Migliorino, che aveva questo compito all’epoca nella Uit di Roma. E solo dopo il crollo del ponte ha ribadito l’imputato: “Ho appreso solo dopo il crollo che le cose non stavano cosi, e oggi è evidente che la vigilanza che dipende da segnalazioni del vigilato non è vigilanza. Non ho avuto tempo visto la brevità della mia carica per verificare se le procedure e le normative fossero rispettate”.

Quando il pm gli legge la bozza di relazione che dovrebbe accompagnare la relazione tecnica del Cta scritta da Brencich che parla di “stato di degrado impressionante” del ponte Morandi (bozza che non sarà mai inviata al Mit) Cinelli ha detto: “Se avessi letto quella relazione avrei chiamato l’universo mondo, era ovvio che capire”. Ma comunque anche la relazione arrivata al Mit contiene secondo la tesi della procura alcuni elementi di preoccupazioni circa la corrosione degli stralli e lo stato del ponte in generale. E allora il pm chiede? “Non le stupisce che qui dentro questa relazione non ci sia alcun riferimento alla sicurezza del ponte?”. “Il primo che deve fare queste valutazioni su un intervento e’ il progettista – ha detto Cinelli – e a livello di vigilanza è il comitato tecnico amministrativo“.

Nell’esame condotto dal suo avvocato, Massimo Bevere è stato anche mostrato ai giudici un documento a firma dell’imputato Carmine Testa (che coordinava le Uit) che rispondendo a una richiesta dell’allora ministro Toninelli dopo il crollo del Polcevera, in cui di mostrava come le Uit avevano chiesto un intervento su una colonna di un sovrappasso sulla A26. Questo per dimostrare che le Uit, al contrario di quanto ha raccontato da un testimone nel processo, si occupavano anche delle infrastrutture e non solo delle rete e delle buche dell’asfalto. Come ha ricordato poi il pm Walter Cotugno tuttavia Testa nel suo interrogatorio ha ribadito che non era compito delle Uit occuparsi delle infrastrutture e che questo aspetto lo aveva chiarito anche con la direzione generale.

Ma nessuno in ogni caso controllava il lavoro delle Uit? Insiste il pm su questo aspetto perché in una struttura piramidale come quella del Mit la divisione 1 sembrerebbe proprio avere questo compito: “Sì è vero che nell’ambito del coordinamento dell’attività delle Uit la divisione 1 aveva anche questo compito ma che si esplicava solo se fossero emerse delle criticità nel lavoro” ha concluso Cinelli, di fatto ribadendo quanto aveva già detto, vale a dire che nessuno sapeva come lavoravano le Uit, quantomeno quella che doveva vigilare sulla concessionaria Aspi per il primo tronco.