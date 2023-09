Ponte Morandi, il fronte compatto dei dirigenti ministeriali imputati: “Mai avuta una segnalazione su possibili criticità”

Genova. Un fronte compatto quello dei superdirigenti ministeriali imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi, dentro e fuori dall’aula. Vincenzo Cinelli (sentito lunedì), Mauro Coletta (interrogato ieri) e oggi Michele Franzese, che hanno lasciato oggi in gruppo l’aula del processo dopo aver reciprocamente ascoltato le dichiarazioni rese a pm e giudici, in aula hanno all’unisono ribadito un punto cruciale per discolparsi della mancata vigilanza: “Erano le Uit, le unità ispettive territoriali che dovevano fare i controlli e chiedere chiarimenti e documenti alla concessionaria”.

E su un altro punto sono in perfetta armonia, come ribadito questa mattina da Franzese (prima in Anas e poi per tre anni a capo della Divisione 1 del Mit chiamata Vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione): “Del Morandi non avevo mai sentito parlare come opera a rischio, non avevo letto mai nessuna carta progettuale e nemmeno la mia divisione ha ricevuto nessuna segnalazione su possibili criticità”. Ma dei lavori degli anni Novanta non sapevano nulla al ministero? “Noi no” ripete rispondendo a una domanda del presidente del collegio Paolo Lepri.

La Divisione 1 guidata da Franzese, secondo quanto raccontato dallo stesso imputato, sarebbe potuta intervenire solo se avesse ricevuto delle segnalazioni che potevano arrivare dalla concessionaria o anche da altri, praticamente da chiunque dagli enti o dagli utenti, e invece: “Nulla”. Per quanto riguarda la concessionaria: “Non abbiamo mai avuto segnalazioni per quanto riguarda il primo tronco, non sono state molte le segnalazioni in generale, ma per esempio ne abbiamo relativamente per esempio alla Strada dei parchi e alla A14”.

Se avessero avuto le segnalazioni, dice Franzese, “avremmo immediatamente coinvolto la concessionaria e gli Uit per fare delle verifiche”. Uit che pero “erano autonome e non dipendevano direttamente dalla mia divisione” ha precisato l’imputato che ha anche aggiunto che le unità territoriali però “facevano delle visite ispettive programmate e concordata nell’ambito di un programma ad hoc e poi facevano le ‘visite di esercizio‘, in autonomia percorrendo l’autostrada e potevano emanare sanzioni. Ma le Uit non facevano “controlli a campione su una singola opera perché non avevano nemmeno l’autonomia di spesa per poter eseguire verifiche dirette”. Ma potevano chiedere alla concessionaria i risultati delle verifiche che lei stessa aveva eseguito? “Sì” risponde Franzese,

Poi come aveva già fatto con i suoi colleghi dei giorni scorso, il pm Marco Airoldi ha letto anche a Franzese la mail di Antonio Brencich che accompagnava la relazione del Cta sul progetto di retrofitting in cui si parla di uno “stato di degrado impressionante” del ponte Morandi e di “rottura di alcuni cavi metallici degli stralli”. E chiede come in una sorta di gioco ormai rituale: “Se avesse letto questa relazione cosa avrebbe fatto?”

“Beh, mi sarei mosso immediatamente – dice Franzese – Mi sarei attaccato al telefono”. Ieri il suo superiore Coletta alla stessa domanda aveva esordito con un “avrei chiamato l’universo-mondo”. Poi Franzese aggiunge: “Non avremmo potuto disporre noi la chiusura o la limitazione al traffico ma avrei segnatato subito alla concessionaria di valutare un’ordinanza interdittiva al traffico”. Addirittura quando la questione viene ripresa nel controesame va oltre: “Quando ci sono dei cavi rotti ed è in gioco la vita umana non si puo aspettare, il primo tecnico sul posto interdice alla circolazione e poi ci si occupa dell’ordinanza”.

Insomma, il ministero non sapeva nulla di che tipo di opera fosse il ponte Morandi (unica nel suo genere per gli stralli in calcestruzzo precompresso), né delle criticità in fase di costruzione e dei gravi difetti rilevati già negli anni Novanta che portarono a un maxi lavoro di rifacimento degli stralli di una pila su tre. Per il ministero “le opere sono tutte uguali, grandi o piccole che siano perché il pericolo può essere ovunque”, però certo se avessero saputo dei “cavi rotti” sarebbero intervenuti con la concessionaria.

Ma purtroppo – come emerge anche dall’udienza di oggi – non sapevano proprio nulla. D’altronde il Mit si fidava ciecamente della concessionaria Aspi come hanno detto tutti i dirigenti: “Noi chiedevamo informazioni e ricevevamo rassicurazioni”.