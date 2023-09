Ponte Morandi, al processo scatta l’ora degli imputati: si parte con i dirigenti di Mit e Anas

Genova. A partire da questa mattina il processo per il crollo del ponte Morandi, il 14 agosto 2018, e per la morte di 43 persone cambia passo. Dopo i testimoni si apre la seconda fase, quella che vedrà sfilare nel tendone allestito a palazzo di giustizia di Genova gli imputati.

Sono 58 quelli chiamati a rispondere di accuse che vanno dal disastro all’omicidio stradale plurimo, dal falso all’attentato alla sicurezza dei trasporti ma finora solo 19 hanno dato l’assenso a deporre ai propri avvocati.

I primi a essere ascoltati, oggi, saranno Mauro Coletta, Vincenzo Cinelli e Michele Franzese. Entrambi sono stati dirigenti del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e secondo l’accusa non hanno tenuto nel giusto conto lo stato di degrado in cui si trovava il ponte. Erano stati chiamati in causa, in particolare, per valutare quello che sarebbe dovuto essere il progetto di restyling definitivo. Michele Franzese, responsabile dell’ufficio di Anas denominato Area attività ispettive dell’Ispettorato vigilanza concessioni autostradali.

Domani e mercoledì sarà invece il turno di Claudio Bandini, Giovanni Proietti e Antonio Brencich. Il primo è un manager di Aspi, il secondo un dirigente del ministero e l’ultimo un professore universitario anch’egli chiamato a valutare lo stato dell’infrastruttura in vista di un retrofitting. Brencich era stato anche nominato nella commissione ministeriale successiva al crollo del Morandi ma si era dimesso non appena saputo dell’indagine a suo carico.

L’imputato più “atteso” è sicuramente Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade al tempo del crollo, “uomo” della famiglia Benetton. Non sarà sentito se non verso la fine dell’anno. Nello stesso periodo al banco degli imputati sederà Michele Donferri Mitelli, colui che decise come gestire i fondi destinati alle manutenzioni e che secondo l’accusa non avrebbe fatto abbastanza.

Questo aspetto è considerato fra i fondamentali dalle tesi dell’accusa come evidenziato anche recentemente dall’avvocato dei familiari delle vittime, Raffaele Caruso.

Da giovedì 22 settembre e per una settimana il processo per il crollo del ponte Morandi si stoppa a causa della concomitanza con il salone nautico internazionale di Genova. La motivazione è legata alla difficoltà, per gli avvocati, di trovare alloggi a disposizione visto il tutto esaurito negli alberghi.