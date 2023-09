Pizza e bibita, ecco quanto si spende in media a Genova: è tra le città meno care

Genova. Poco più d 10 euro – 10 euro e 41 centesimi, per l’esattezza – per mangiare una pizza e bere una bibita in pizzeria nel capoluogo ligure. Il prezzo medio è stato rilevato da Altroconsumo, nell’ambito di un studio che ha coinvolto venti città italiane, e che piazza Genova tra quelle meno care.

L’associazione a tutela dei consumatori ha elaborato i dati che Istat fornisce al Ministero delle imprese e del Made in Italy, che comprendono i prezzi di beni e servizi di larga diffusione in diverse città Italiane e sono disponibili sul sito osservaprezzi.mise.gov.it. Tra i dati presenti, ci sono appunto anche quelli relativi al prezzo di un “pasto in pizzeria“. I dati si riferiscono a una consumazione fatta in pizzeria (quindi non quelle da asporto) che comprende il prezzo della pizza più venduta nell’esercizio commerciale analizzato, insieme al prezzo della bevanda più consumata in quella pizzeria; a questo si aggiunge il coperto e il servizio se previsto.

A Genova il prezzo minimo di questa amatissima “combo” è di 8,50 euro, il massimo di 14. Prima di lei Pescara (prezzo medio 8,79 euro), Napoli (8,88), Catanzaro (9,71), Bari (9,75) e Trieste (10,38). La città dove in media mangiare una pizza in pizzeria risulta più costoso è Macerata, con un costo medio per pizza, bevanda, coperto e servizio di 13,53 euro. Prezzo analogo a Venezia, con 13.36 euro, che insieme con Milano è la città in cui c’è la maggior differenza tra la spesa minima e quella massima per un pasto in pizzeria: Venezia da 10,50 a 23 euro, Milano da 8 a 19,50 euro, seguite da Firenze (da 9 a 18 euro) Cagliari (da 7,20 a 16 euro) e Bolzano (da 9.50 a 17.10 euro).

Se si confrontano i prezzi con gli anni precedenti, l’aumento dei prezzi è confermato. Oggi, per gustare un pizza seduti al tavolo in pizzeria, si spende circa il 6% in più di quanto si spendeva a luglio 2022, ben il 13% in più rispetto al 2021. Guardando Genova, a luglio 2021 una pizza e una bibita (con coperto e servizio inclusi) costavano 9,71 euro, nel 2022 9,67 e nel 2023, appunto, si è superata la soglia dei 10 euro.