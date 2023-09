Piazza Fontane Marose, i cassonetti saranno spostati. Ma la “rumenta” è già sul marciapiede

Genova. Verrà suddivisa in due spezzoni la “muraglia” di cassonetti decorati con motivi architettonici comparsa negli scorsi giorni in piazza Fontane Marose e finita al centro di un acceso dibattito che ha coinvolto la Soprintendenza dei beni culturali e persino il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che in fin dei conti li ha promossi sulle pagine de Il Secolo XIX attribuendo loro una certa “ipocrita grazia”

A spiegare la novità è Andrea Carratù, presidente del Municipio Centro Est: “Alla fine rimarranno cinque cassonetti, ma verranno scomposti: tre rimarranno dove sono ora e gli altri due saranno messi sul marciapiede di fronte, vicino al parcheggio dei taxi, disposti in senso perpendicolare rispetto alla banchina. La nuova configurazione è stata disegnata da Amiu, vedremo però se la Soprintendenza è d’accordo“.

Già, perché dopo l’esplosione del caso mediatico – suscitato, a quanto pare, dal titolare di un albergo nelle vicinanze, inorridito dalla nuova installazione – si è mosso subito l’ente periferico del ministero della Cultura, anche sulla scorta di varie segnalazioni ricevute. Negli scorsi giorni c’è stato un primo sopralluogo e la questione dovrebbe essere risolta definitivamente nei prossimi giorni. Quindi si procederà a “spacchettare” la barriera di cassonetti.

Decorazioni a parte, si tratta di un modello già installato in altre parti del centro storico (e non solo) per sostituire i vecchi cassonetti: in pratica sono armadietti metallici apribili dall’altro con uno sportellino, volutamente più piccolo rispetto all’imboccatura dei contenitori tradizionali, col duplice scopo di incentivare la raccolta differenziata e di tenere alla larga animali urbani come cinghiali e topi.

E mentre prosegue il dibattito sull’estetica, c’è chi ha mostrato di non apprezzare la novità con la più classica delle dimostrazioni d’inciviltà genovesi: grossi sacchi della rumenta depositati all’esterno, sul marciapiede, nel bel mezzo di una delle piazze più belle della città frequentata da migliaia di turisti.

Uno di questi faceva bella mostra di sé oggi pomeriggio: all’interno si poteva scorgere ogni genere di rifiuti, dai panni usati alle lattine di alluminio passando per le bottiglie di plastica. Nessuna traccia di raccolta differenziata. Il caro vecchio sacco dell’immondizia ovviamente è troppo grosso e non entra dalle strette bocchette dei nuovi cassonetti. Stesse scene già viste, tra l’altro, accanto ai cassonetti “intelligenti” nei quartieri fuori dal centro. Chissà che ne direbbe Sgarbi.