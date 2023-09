Piantedosi a Genova: “Più risorse per i minori non accompagnati, operazioni antispaccio nei vicoli”

Genova. Più risorse ai Comuni per fare fronte all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, più operazioni speciali “mirate” contro lo spaccio in centro storico, più personale alle forze dell’ordine. È la ricetta indicata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha presenziato oggi alla riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Genova. Presenti, oltre al prefetto Renato Franceschelli, il sindaco Marco Bucci e il presidente ligure Giovanni Toti coi rispettivi assessori alla Sicurezza.

Quello dei minori stranieri non accompagnati è il tema più scottante, non solo per motivi di sicurezza ma anche per la salute dei conti pubblici: secondo quanto riferito da Bucci prima del vertice sono quasi 700 quelli ospitati oggi a Genova, con un impatto di “più di 22 milioni su un bilancio dei servizi sociali che supera i 65 milioni”.

“Numeri e risorse che fanno onore, ma che rientrano nell’impegno che stiamo analizzando a Roma in vista dei prossimi appuntamenti normativi per cercare di alleggerire i territori da questo gravame – spiega il ministro Piantedosi -. Non sono in discussione le tutele che devono competere ai minori. è un discorso in fieri. La difficoltà ricade soprattutto sui sindaci e dobbiamo studiare come alleggerirla, da una parte aumentando gli oneri per lo Stato e dall’altra trovando il punto di equilibrio tra il mantenimento delle tutele, la semplificazione delle procedure di accertamento e le oggettive possibilità: nessun Comune è in grado di accogliere un numero non preventivabile di minori”. Dunque arriveranno più risorse? “Anche, dobbiamo fare in modo che non sia un problema economico. Il ministero dell’Interno ha come sua missione istituzionale quella di tutela delle autonomie territoriali”.

“Il problema è legato alla normativa introdotta negli ultimi anni che ha comportato un flusso anomalo – riflette l’assessore comunale Sergio Gambino -. Ci sono soggetti che si dichiarano minori e non lo sono, ma alle forze dell’ordine non venivano dati strumenti per verificare. Auspichiamo che si possano trattare i minori da minori per inserirli nella nostra città, e chi non ne ha diritto perché non è minorenne o ha pendenti di tipo penale faccia altri percorsi”.

Almeno ufficialmente non si è parlato al tavolo di nuovi centri di accoglienza. “È la Prefettura che sta valutando. Noi, nell’evoluzione del contesto migratorio nazionale, stiamo cercando la possibilità di ampliare i posti”, chiosa Gambino. D’altro canto l’emergenza esiste: ad oggi, secondo i numeri forniti dal Comune, mancano oltre 400 posti letto per ospitare, in particolare, i minori stranieri non accompagnati. Sono solo 183 i posti garantiti dalle strutture esistenti. Una cinquantina di migranti saranno accolti nell’ex bocciodromo di San Benigno.

In materia di sicurezza in città è tornato a preoccupare lo spaccio. In particolare in centro storico e nelle zone limitrofe, dove gli abitanti hanno presentato un esposto legato in particolare al consumo e alla vendita di crack. “Immaginiamo interventi più mirati, adeguati alle caratteristiche morfologiche del territorio – assicura Piantedosi -. Faremo interventi periodici un po’ più massivi oltre a quelli svolti quotidianamente, con una spinta in più attraverso risorse straordinarie“. Si tratterà in sostanza dei servizi ad alto impatto svolti in collaborazione tra tutte le forze dell’ordine, che si cercherà di rendere più frequenti “per aumentare la percezione di sicurezza”, sottolinea Gambino. Ma poi attenzione anche al narcotraffico in porto, che “deve essere messo sotto controllo”, rimarca il ministro.

E un’ulteriore boccata d’ossigeno arriverà sul fronte del personale: “Mi sono compiaciuto per il livello di adeguatezza degli organici della polizia locale, ma ci ripromettiamo di dare effetti tangibili per recuperare il turn over negativo che per troppi anni si è registrato negli organici delle forze di polizia, in modo da assicurare anche qui diverse decine di unità di personale in più a saldo positivo – continua Piantedosi -. Parliamo di almeno 50-60 unità di personale in più destinate all’area metropolitana di Genova, secondo un programma che proseguirà. Intendiamo invertire il trend generazionale sia aumentando gli organici sia abbassando l’età media del personale”.

Sotto la lente anche il tema degli affitti abusivi in centro storico, un fenomeno che tuttavia risulta difficile da combattere. “Erano stati avviati controlli con la scorsa giunta ed era emersa una sostanziale regolarità dei contratti – ricorda l’assessore Gambino -. Ma c’è una prassi di sublocazione o comunque di ospitalità a soggetti stranieri con un forte turnover, difficilmente censibile. Quindi, in un contesto di apparente legalità, ci si ritrova con 10 o 15 migranti all’interno di un’abitazione, alcuni anche irregolari. Dobbiamo come intervenire con la Guardia di fiananza per ridurre questo fenomeno”.