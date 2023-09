Piano industriale Innovatec, investimenti per Bossarino e il ciclo dei rifiuti in Liguria

Liguria. Il Consiglio di amministrazione del Gruppo Innovatec ha approvato il Piano di Sviluppo 2024-2026, che riconferma l’impegno nello sviluppo di un modello di business a regime basato su circolarità ed energie rinnovabili, con obiettivi di crescita in termini di ricavi e redditività ed una prospettiva concreta di creazione di valore per gli azionisti.

La holding opera da tempo, attraverso le sue società controllate, nei settori dell’energia, acqua, sostenibilità e rifiuti.

Due gli indirizzi strategici: operare quale facilitatore della transizione ecologica fornendo gli strumenti ai propri clienti per una progressiva decarbonizzazione delle proprie attività e affermare la propria posizione quale leader nella circolarità, realizzando impianti dedicati al recupero di materia generata nel ciclo dei rifiuti e fornendo servizi integrati mediante la creazione di consorzi di filiera.

Per perseguire i propri indirizzi strategici il Piano prevede investimenti complessivi per circa 80 milioni di euro cui 20 milioni in M&A – Mergers and Acquisitions, le operazioni di acquisizioni e/o fusioni che hanno lo scopo di modificare l’assetto di due o più aziende – nonché la valorizzazione della propria pipeline fotovoltaica sia mediante cessione a terzi degli impianti che verranno realizzati sia diventando asset manager degli stessi, andando a veicolarne la produzione energetica a imprese, famiglie e comunità energetiche.

Secondo il piano di sviluppo presentato dalla holding si punta ad ottenere ricavi per 478mln di euro.

Un modello di business ora a regime con le due divisioni in cui è suddiviso il Gruppo, Servizi Ambientali-Economia Circolare ed Efficienza Energetica-Rinnovabili, in grado di agire a 360 gradi sull’intera catena del valore nel settore della sostenibilità e della transizione ecologica.

La strategia di crescita 2024-2026 di Innovatec si inserisce nel solco tracciato dai principali macro-trend di settore quali: la spinta verso la decarbonizzazione delle attività produttive, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la promozione di processi di economia circolare finalizzati anche alla salvaguardia delle risorse naturali.

L’Ing. Elio Catania, presidente del Gruppo, ha dichiarato: “Leadership e execution sono i fattori chiave che caratterizzano questo nuovo percorso. Il Piano di Sviluppo al 2026 di Innovatec, focalizzato sulla crescita in ogni area di business, proietta questi ultimi in un percorso di crescita sostenibile il cui driver principale è l’ampliamento dei servizi per l’efficienza energetica e per una copertura di tutta la value chain del rifiuto fino al recupero della materia così da facilitare la transizione energetica ed ecologica fornendo gli strumenti ai propri clienti per una progressiva decarbonizzazione delle proprie attività”.

Il dott. Pietro Colucci, Amministratore Delegato, ha sottolineato: “Con questo Piano, Innovatec vuole affermare la propria posizione strategica quale leader nella circolarità, realizzando impianti dedicati al recupero di materia generata nel ciclo dei rifiuti e fornendo servizi integrati mediante la creazione di consorzi di filiera. Grazie alla programmazione di significativi investimento saremo in grado di raddoppiare il proprio business. E siamo fiduciosi di ridurre progressivamente il nostro indebitamento netto fino quasi ad azzerarlo nel 2026, il che ci permetterà di offrire un’appetibile politica di distribuzione dividendi grazie alla robusta generazione di cassa”.

Proprio nel settore dell’igiene ambientale, si prevedono importanti azioni per lo stesso territorio ligure tramite la sub-holding del Gruppo, la Haiki Mines, l’azienda specializzata nello smaltimento certificato dei rifiuti speciali e che gestisce la discarica di Bossarino a Vado Ligure.

Il Consiglio di amministrazione della società, composto da Nicola Colucci, Claudio De Persio e Flavio Raimondo, punta con forza sull’asset della discarica vadese grazie ad un impianto ad alta tecnologia che rappresenta un vanto per lo stesso territorio ligure rispetto ad altre province e realtà italiane.

L’hub di Vado Ligure ha infatti di recente completato un intervento di ampliamento che permette ora una capacità di messa a dimora di scarti industriali non pericolosi di circa 600 mila metri cubi. L’aumento delle possibilità di conferimento è stato ideato anche in relazione a eventuali esigenze legate agli stessi rifiuti urbani. Il tutto con un investimento importante da diversi milioni di euro per la realizzazione di un nuovo invaso, un intervento infrastrutturale tecnologicamente avanzato e ambientalmente sostenibile per offrire un servizio di assoluta qualità ed efficienza, in linea con le esigenze rappresentate dalla realtà savonese e ligure.

L’obiettivo è quello di essere all’avanguardia rispetto alle prospettive di economia circolare e di transizione ecologica del comparto, fornendo un sostegno al territorio e alle sue aziende, senza contare l’indotto positivo legato ai livelli occupazionali e le professionalità impiegate.

Ora, grazie al Piano di sviluppo previsto dal Gruppo Innovatec sarà ancora possibile migliorare e ottimizzare le attività e la stessa impiantistica della discarica vadese, concretizzando una vera e propria filiera virtuosa nel ciclo dei rifiuti che porterà vantaggi per la collettività.