Piacenza, il pressing sul sindaco: “Vogliamo 10milioni di metri cubi d’acqua dal Brugneto”

Genova. L’approvvigionamento idrico di Piacenza torna all’ordine del giorno nella provincia emiliana, dopo che un consigliere ha formalmente chiesto alla sindaca del capoluogo di far valere le ragioni del territorio in virtù delle pressanti esigenze agricole e di un precedente accordo di fatto poi rivisto al ribasso.

“E’ giusto che ci sia mutualità tra territori limitrofi, ma questo principio deve valere per entrambi”. Lo ha detto il consigliere provinciale Giampaolo Maloberti, che si è rivolto direttamente alla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi. Maloberti si riferisce al via libera dato dal Comune di Piacenza, nel 2022, all’arrivo da Genova di “ulteriori 7 mila tonnellate di rifiuti a Borgoforte in aggiunta a quanti il capoluogo genovese già invia al nostro inceneritore”. Il tutto, sottolinea, “senza concordare il rilascio di un maggiore quantitativo d’acqua dalla diga del Brugneto, rispetto ai 2,5 milioni di mc previsti”.

Secondo il consigliere, infatti, l’accordo tra Genova e Piacenza dovrebbe essere rivisto: “Ricordo che c’è uno studio del bacino idrografico del Trebbia che stima in 10 milioni di metri cubi il deficit annuale del fiume, per poter soddisfare le esigenze idropotabili, irrigui ed ambientali – ha ricordato in aula – Genova ha avuto un significativo riduzione di consumi di acqua in quanto la popolazione della città è diminuita e l’industria siderurgica che era molto idroassorbente ha chiuso. Proprio alla luce di questo – conclude Maloberti – è assurdo che la sindaca Tarasconi abbia firmato un accordo per l’invio di ulteriori rifiuti a Borgoforte, senza chiedere neppure il rilascio di un litro d’acqua in più“.

“Il primo disciplinare datato 1962 prevedeva un rilascio pari a 10 milioni di mc di acqua nel periodo 16 maggio 15 settembre – ricorda Maloberti -, mentre nel secondo disciplinare datato 1987 il quantitativo è sceso a 2,5 milioni di mc. Nel 2013 è stata firmata un’intesa tra le Regioni Emilia Romagna e Liguria per un ulteriore rilascio, in via sperimentale, di un maggiore volume di acqua pari a 1,5 milioni di mc, per un totale di 4 milioni. Questa intesa aveva valenza triennale. Dal 2017 al 2021 tramite successivi accordi, Piacenza ha sempre ottenuto qualcosa in più da Genova, arrivando nel 2020 fino a 5 milioni di mc. Nel 2017, in particolare, una delegazione di sindaci della Valtrebbia accompagnata dal sottoscritto, dopo un incontro con il governatore Toti aveva ottenuto mezzo milione di mc in più, arrivando in quel caso a un totale di 4,5 milioni mc di acqua”.