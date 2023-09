Peste suina, il commissario apre alla pillola anticoncezionale. Osa: “Sistema proposto da tempo”

Genova. Dopo l’apertura del commissario alla Peste Suina Africana sulla possibilità di intervenire con una campagna contenimento delle nascite grazie alla pillola anticoncezionale da dare ai cinghiali, dagli animalisti arriva un primo segnale di ‘tregua’. ” “Destano cauto ottimismo le recenti dichiarazioni del commissario alla peste suina Caputo sulla possibilità di utilizzare ormoni specie-specifici per indurre infertilità temporanea per ridurre il numero dei cinghiali nei boschi e combattere la diffusione della peste suina”.

Così l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), che propone il sistema da tempo, “anche se finora inascoltato dalla Regione Liguria (assessore Alessandro Piana e governatore Giovanni Toti) e dai ministri cosiddetti “competenti” (Lollobrigida e Pichetto Fratin) per evidenti opposizioni delle potenti associazioni venatorie” precisa ancora l’associazione.

“Da molti anni sono avviati studi promettenti in grandi isole del nord America su cervi e, secondo OSA, proprio un’isola in terra potrebbe diventare la zona rossa ai confini tra le province di Savona e Genova quando e se verrà completata la recinzione iniziata dal predecessore di Caputo, il dottor Ferrari, il quale, al termine del suo mandato e probabilmente per le pressioni politiche, aveva anche lui parlato della sterilizzazione temporanea dei cinghiali”.

La somministrazione di immuno-contraccettivi di ultima generazione (GonaConTM) causano l’infertilità, con una singola somministrazione, dai 3 ai 5 anni: il problema di limitare l’assunzione alla specie obiettivo viene risolto introducendo le “pillole” in un “dispenser” con un piatto di circa cinque chili, che solo il muso e la forza di un cinghiale riesce a sollevare.

“A parte le spese per l’avvio degli studi preliminari, dell’acquisto del prodotto, della somministrazione e dei controlli, si evitano le notevoli spese del “depopolamento” in corso a mezzo di fucilate: dopo l’uccisione degli animali occorre infatti prelevare gli organi per le analisi, trasportare i corpi in biosicurezza all’incenerimento (solo questo costa circa 500 euro a capo) e disinfettare uomini e mezzi durante e dopo le operazioni”.

“Dell’immensità del lavoro necessario ci si è resi conto quando, nella quinta ordinanza, il commissario ed i ministri competenti hanno previsto l’intervento dell’esercito, senza contare le difficoltà nel caso di abbattimenti in zone impervie in cui, in deroga, si ammette la sepoltura nel bosco, con il rischio di scavo da parte di altri animali selvatici e diffusione della malattia” conclude l’associazione animalista.