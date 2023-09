Per le famiglie in difficoltà con le spese scolastiche torna il “quaderno sospeso”

Genova. Da 8 anni, in vista della riapertura delle scuole, Caritas Diocesana di Genova e i Centri di Ascolto Vicariali sostengono le famiglie che non riescono ad affrontare i costi della scuola: tramite il progetto “Tutti in classe!”, infatti, è possibile fare una donazione per questa finalità sui conti correnti della Caritas Diocesana o direttamente on line sul sito www.caritasgenova.it.

“Sono molti i nuclei familiari che si rivolgono a noi per chiedere aiuto per i propri figli – spiega Monica Boccardo, responsabile del progetto per Caritas Diocesana -. Materiale di cancelleria, zaini, libri rappresentano una spesa importante: non poterla affrontare crea disparità tra bambini e giovanissimi.”

Ora, a questa modalità, grazie alla collaborazione di Fondazione Auxilium, Ascom Confcommercio Genova e Confesercenti Genova, si aggiunge anche la possibilità di acquistare quaderni e altro materiale scolastico direttamente presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e di lasciarli in dono per aiutare altre famiglie in difficoltà.

Come nasce il Quaderno Sospeso

“L’idea del Quaderno Sospeso è nata un paio di anni fa dalla proposta di una cartolibreria di Voltri – commenta Gigi Borgiani, direttore di Fondazione Auxilium – che si è offerta di sensibilizzare i suoi clienti per la raccolta di materiale scolastico a beneficio dei bambini che seguiamo in Centro Storico, tramite La Staffetta. Abbiamo subito collegato questa iniziativa al progetto della Caritas Diocesana ‘Tutti in classe!’ e l’abbiamo chiamata come quei caffè sospesi, già pagati e lasciati a chi non può permetterseli. Siamo davvero molto contenti che, quest’anno, sia possibile ampliare quella proposta e coinvolgere Ascom Confcommercio Genova e Confesercenti Genova che hanno sposato l’idea con entusiasmo e l’hanno estesa alle cartolibrerie loro aderenti.”

Come funziona il Quaderno Sospeso

Partecipare al Quaderno Sospeso è semplicissimo: basta acquistare e lasciare negli esercizi aderenti prodotti per la scuola che saranno poi distribuiti a chi ne ha bisogno, grazie a Caritas Diocesana e Fondazione Auxilium. I negozi aderenti esporranno una locandina e i clienti potranno chiedere direttamente al negoziante quali sono gli oggetti di cui c’è in quel momento più richiesta, anche in base a quanto desiderano offrire.

“Per chi dona è un modo per allargare l’attenzione e la condivisione ai figli di un’altra famiglia – afferma Giuseppe Armas, direttore della Caritas Diocesana di Genova -. Per i bambini e i ragazzi rappresenta l’opportunità di avviarsi alla scuola senza uno svantaggio di partenza. E’ un gesto alla portata di tutti. L’obiettivo è che nessuno resti indietro proprio nei primi anni formativi, così importanti per lo sviluppo integrale della persona. La scuola è un diritto da vivere tutti insieme: grazie a quanti potranno aiutarci a renderlo concreto!”

La collaborazione con Ascom Confcommercio Genova e Confesercenti Genova

“Abbiamo aderito con piacere alla proposta di Caritas – spiega Alessandro Cavo, presidente di Ascom Confcommercio Genova – Anche in un momento non semplice per le nostre imprese, i commercianti genovesi sono sempre attenti ai bisogni di chi è in difficoltà e questa iniziativa lo testimonia nuovamente”.

“Da sempre le nostre cartolibrerie – afferma Gabriele Benna, presidente Federcartolai-Confcommercio Genova – dimostrano sensibilità ed attenzione verso le Famiglie, mettendo a disposizione quel patrimonio di conoscenza, cortesia e professionalità proprio del commercio di vicinato, in grado per di più di assicurare un servizio pre e post vendita efficace e tempestivo per tutto l’anno”.

“Coinvolgere i piccoli negozi di quartiere, librerie e cartolibrerie in primis – fa eco Massimiliano Spigno, Presidente di Confesercenti Genova – è un modo per fare sistema; i clienti dei nostri esercenti aderenti troveranno, oltre alla consueta professionalità, anche la possibilità di fare una buona azione.”

“Tutti in classe!” e Quaderno Sospeso, due modalità di partecipazione, una stessa finalità: la scuola è un diritto da vivere insieme. Da quest’anno quindi i genovesi hanno due possibilità per far sì che la povertà non si scarichi sulle necessità di crescita dei più piccoli:

– disporre una donazione on line o sui conti correnti della Caritas Diocesana di Genova, sempre indicando la causale “Tutti in classe 2023/2024”;

– acquistare e donare materiale scolastico presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ‘Quaderno Sospeso’. L’elenco degli esercizi aderenti è disponibile sul sito www.caritasgenova.it/quadernosospeso.