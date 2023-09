Pd, lunedì 25 settembre Elly Schlein a Genova per la campagna dem su lavoro e reddito minimo

Genova. Se in queste ore i riflettori sono puntati su Giorgia Meloni, leader del centrodestra e premier, in visita al Salone Nautico di Genova, lunedì 25 settembre sarà il turno in the spotlight di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

Per tutto il pomeriggio Elly Schlein sarà a Genova per chiudere la mobilitazione dell’estate militante e rilanciare l’impegno del Pd sul tema del lavoro. Ma è anche un ritorno, a distanza di un mese di tempo, nella regione dove nelle ultime settimane si è verificata l’uscita dal partito di una trentina di militanti e amministratori, migrati in Azione di Carlo Calenda.

Quanto mai importante quindi riacquisire un contatto diretto con la base e quindi lunedì 25 alle 17 Elly Schlein sarà a Sestri Ponente per aprire la futura sede del Circolo del Partito Democratico di Sestri Ponente, in Via Paglia, 11r.

A seguire, alle 18.30, invece, sarà alla sala Mercato del teatro Modena di Sampierdarena per un incontro dal titolo “Lavoro, lavoro, lavoro”.

Parteciperanno, oltre a lavoratrici e lavoratori, anche Andrea Orlando, deputato Pd, ex ministro del Lavoro, Maria Cecilia Guerra, deputata e responsabile nazionale Lavoro Pd, Annamaria Furlan, senatrice, e Brando Benifei, capodelegazione al Parlamento Europeo PD/S&D.

Intanto il Pd di Genova nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre si mobiliterà in vie e piazze della città per una ennesima giornata di raccolta firme a sostegno del salario minimo.

Tra queste le cittadine e i cittadini genovesi potranno trovare presidi organizzati dai Circoli del Partito Democratico a Pra’, Pegli, Castelletto, Centro Storico, Portoria, Sampierdarena, San Fruttuoso, Struppa, Rivarolo, oltre che ad Arenzano, Rossiglione e Sant’Olcese.