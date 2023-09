Paura e delirio in A12: cagnolina ‘invade’ la carreggiata e corre tra le auto

Genova. Momenti di paura e ‘delirio’ questa mattina in A12 dove, nei pressi del casello di Genova Nervi, una cagnolina di piccola taglia ha ‘invaso’ la carreggiata iniziando a correre impaurita tra le macchine che le sfrecciavano a pochi centimetri.

La bestiola, secondo le prime informazioni, sarebbe entrata in A12 passando da una proprietà privata confinante con l’area autostradale, per poi non riuscire più a tornare sui suoi passi, probabilmente terrorizzata dal traffico.

Diverse le segnalazioni alla polizia stradale da parte degli automobilisti di passaggio. Per fortuna dopo pochi minuti è arrivato il lieto fine, grazie agli uomini della guardia di finanza che sono riusciti a recuperare il piccolo cane e metterlo in salvo. Una volta riconosciuto grazie al chip, e grazie all’intervento della Croce Gialla, i proprietari sono stati rintracciati e hanno potuto riabbracciare il proprio amico a quattro zampe.