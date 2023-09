Parco di Portofino, via libera alla variante in Regione: sugli interventi edilizi deciderà il Comune

Genova. Via libera in Consiglio regionale alla variante al piano e al regolamento del Parco di Portofino che demanda al Puc (per le sole zone del Comune di Portofino) la disciplina degli interventi in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio e interventi di nuova edificazione, coerentemente con la pianificazione sovraordinata a livello territoriale. Per l’opposizione è un provvedimento che mette in discussione le tutele ambientali.

Le modifiche al piano del Parco e al regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio non contrastano con le disposizioni provvisorie per il Parco nazionale, definite nel Decreto ministeriale 332 del 2021, e non comportano potenziali interferenze con la salvaguardia dei siti e delle specie relativamente alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche.

“La tutela paesaggistico-ambientale è un valore che Regione Liguria intende tramandare alle generazioni future, ai turisti e agli imprenditori che scelgono la nostra terra e non certamente un aspetto da mettere in secondo piano. La variante al Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino presentata oggi in Consiglio regionale va in questo senso: uno strumento di carattere prettamente normativo che favorisce la tutela del territorio – interviene il vicepresidente con delega ai Parchi, Alessandro Piana -. La modifica interviene esclusivamente nell’area di sviluppo individuata e non è in contrasto con le misure di salvaguardia ambientale, che ricordiamo essere state stabilite dal decreto del ministro della Transizione ecologica nel 2021. Questa modifica ha anche il compito di rendere più chiaro il rapporto tra Ente parco e Strumento urbanistico comunale evitando così confusione interpretativa”.

“Il Puc del Comune di Portofino – prosegue Piana – è sempre soggetto a parere del parco, che oggi è regionale ma diventerà nazionale. Con questo documento mettiamo in campo tutti gli strumenti per contrastare eventuali speculazioni edilizie. Non solo, perché come tutti i parchi della Regione Liguria, Portofino non si distingue certamente per episodi di speculazione edilizia, come qualcuno vuol far credere, ma piuttosto per la gestione corretta e attenta della sua biodiversità. In questo senso Regione Liguria e l’assessorato competente hanno investito numerose risorse per la formazione delle figure professionali, basti pensare al numero di guardiaparco per il controllo e la gestione dei territori. Mi rendo pertanto disponibile – conclude il vice presidente Piana – a presentare di volta in volta in commissione i dati aggiornati con la massima trasparenza”.

Gli schemi di progetto delle varianti sono stati approvati dal Consiglio dell’Ente Parco naturale regionale di Portofino nel giugno 2022 e, espletata dal competente settore regionale la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (Vas), ne è stata stabilita la non assoggettabilità a Vas. Il consiglio dell’Ente Parco di Portofino, con deliberazione 1 del 2023 ha quindi adottato le varianti al piano del parco e al regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio, dandone pubblicazione ai sensi della legge regionale 12/1995. Decorsi i termini di pubblicazione senza aver ricevuto osservazioni, l’Ente Parco ha quindi trasmesso la documentazione alla Regione ai fini dell’approvazione finale da parte del Consiglio regionale.

“La variante sul Piano del Parco discussa oggi in aula prevede nuove modifiche urbanistiche anche per le zone più pregiate, compresa Paraggi, con la possibilità di interventi edilizi. Con una mano la giunta tiene fermo il Parco Nazionale, e quindi un’ipotesi di sviluppo sostenibile, riducendolo di fatto a un parco francobollo; con l’altro si affretta ad autorizzare norme che prevedono più possibilità edificatorie. Finalmente la destra esplicita chiaramente le sue intenzioni sul futuro del Parco: non si vuole un Parco perché si vuole continuare a costruire. Si tratta di una scelta indicativa che svela la direzione che la destra di Toti vuole intraprendere nel governo del territorio, a partire dalle aree più pregiate, come Portofino”, così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi.