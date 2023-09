Parco di Portofino, Candia (Lista Sansa): “Regione non vede l’opportunità di rilancio e va contro il volere dei cittadini”

Genova. “La Regione ha dimostrato ancora una volta di non essere in grado di vedere nei Parchi un’opportunità di rilancio del territorio e dell’economia, come avviene già da diversi anni negli altri paesi europei. Un grande Parco Nazionale non significa solo tutela ambientale ma vuol dire anche opportunità economiche per le nuove generazioni attraverso un turismo e un’agricoltura di qualità all’interno di un’area protetta”.

Questo il commento della consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia all’annuncio del presidente della Regione Toti che, a margine dell’incontro con il ministro all’Ambiente Pichetto Fratin, ha esternato la volontà di realizzare un Parco Nazionale di Portofino perimetrato tra i tre comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure.

“Alle opportunità di sviluppo del territorio Toti ha preferito le opportunità politiche con la Lega, che da sempre rema contro il progetto di parco allargato per salvaguardare gli interessi dei cacciatori – spiega Candia -. Sul perimetro del nuovo parco la Regione ne sta facendo un discorso ideologico che va al di là del benessere e del volere dei territori perché occorre ricordare che 7 Comuni si erano già espressi positivamente per entrare nel Parco Nazionale, ma non sono mai stati ascoltati”.

“Per il nuovo Parco Nazionale di Portofino noi rimaniamo convintamente contrari al disegno di Toti e pensiamo che si debba partire da un perimetro che comprenda almeno i 7 Comuni favorevoli, per poi immaginarlo progressivamente ben più grande – conclude Selena Candia -. In Italia e in Europa è dimostrato che dove vengono create nuove aree protette si crea un volano per il rilancio dei territori. Nello specifico di questo progetto ricordo che ci sono aree come la Val Fontanabuona e l’interno del Tigullio che da diversi anni stanno facendo i conti con un forte spopolamento. Il parco allargato poteva essere una grande occasione per riportare persone a vivere e a lavorare in quei luoghi”.