Parcheggio di interscambio a Di Negro, sempre più finestrini rotti tra le auto in sosta

Genova. Alcune automobili fra quelle in sosta nel parcheggio di interscambio di Di Negro, a Genova, si sono ritrovate – anche questa mattina – con uno o più finestrini infranti.

Un fenomeno, quello del danneggiamento delle vetture parcheggiate in questa zona che, secondo quanto raccontato da alcuni utenti del posteggio, è in aumento.

Il parcheggio d’interscambio di Di Negro, gestito da Genova Parcheggi, è utilizzato sia da persone che lasciano la macchina per poche ore sia per l’intera giornata. Per lo più turisti oppure pendolari che, se in possesso di abbonamento mensile o annuale Amt, hanno accesso agli stalli gratuitamente.

Parte del parcheggio, quella più vicina alla stazione Marittima, è invece riservata a residenti nel municipio Centro Ovest con posti assegnati tramite una sorta di “lotteria”.

La rottura dei finestrini non sempre è accompagnata da furti all’interno delle auto, non è chiaro quindi se si tratti di gesti vandalici fini a se stessi o meno.

La zona è stata più volte al centro di polemiche per il degrado che imperversa. Più volte è stato necessario l’intervento di Amiu e della polizia locale per bonificare le panchine sotto i piloni della soprelevata da quelli che erano diventati bivacchi di senza fissa dimora.

Tuttavia, è poco verosimile che i senzatetto che vivono nella zona siano gli autori delle rotture dei finestrini visto che sarebbero molto facilmente individuabili. Nell’area del parcheggio sono presenti diverse telecamere di videosorveglianza.

In attesa che le istituzioni e le forze dell’ordine si muovano per venirne a capo gli utenti del parcheggio, e chi lo attraversa a piedi, auspicano per lo meno l’intervento di Genova Parcheggi affinché i vetri rotti siano rimossi, per evidenti questioni di sicurezza.